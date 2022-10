Covilhã inaugura novo miradouro na serra da Estrela

Implementado na vertente de um bloco granítico, com vista para “uma paisagem única e inspiradora moldada por antigos glaciares”, o Miradouro dos Piornos vai ser inaugurado este sábado, anuncia a autarquia da Covilhã em comunicado.

Quando o miradouro na Varanda dos Carqueijais foi inaugurado, em Outubro de 2020, já a autarquia local revelava a intenção de renovar três outros pontos com vistas panorâmicas sobre a paisagem da serra da Estrela para criar no concelho uma nova rede de miradouros, além de sete percursos pedestres, com o objectivo de potenciar o turismo de natureza: Alto dos Livros, Covão e Piornos.

Localizado a 1630 metros de altitude, de frente para a Nave de Santo António e para o planalto ocidental, o Miradouro dos Piornos oferece “uma visão icónica dos efeitos da glaciação na paisagem da serra [da Estrela]”, aponta a autarquia na nota de imprensa.

Aberto ao público desde Janeiro, é inaugurado a 15 de Outubro, com uma caminhada até ao local (parte às 9h do estacionamento dos Piornos, junto à base do teleférico) e uma visita à Varanda dos Pastores.

De acordo com a autarquia, a construção da estrutura metálica “incidiu principalmente na adaptação às características do terreno”, com foco “na segurança e conforto dos visitantes”, “procurando diminuir o seu impacto no local”.

A intervenção, acrescenta a nota, “visa potencializar a visitação à serra da Estrela, através da valorização do enquadramento paisagístico da região”.

A criação desta rede de miradouros no concelho da Covilhã enquadra-se no Plano de Conservação, Protecção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural, que conta com apoio financeiro através do Pacto de Desenvolvimento da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.