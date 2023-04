Mano a Mano celebram a obra de Lourdes Castro com Trilogia das Sombras

Em 2020 ouvimo-los num disco de Natal e agora estão de regresso com a celebração, em música, da obra de Lourdes Castro. São os Mano a Mano, duo constituído pelos irmãos André Santos e Bruno Santos, guitarristas e compositores, ambos nascidos no Funchal e imersos no jazz desde há anos, tocando guitarras eléctricas, mas também instrumentos tradicionais madeirenses como o rajão e o braguinha. Depois de três discos intitulados apenas Mano a Mano Vol. 1, Vol. 2 e Vol.3, lançaram em Dezembro de 2020 O Disco de Natal e agora ressurgem com um trabalho, que não é apenas musical porque tem uma forte componente plástica, de homenagem à artista madeirense Lourdes Castro (1930-2022). A acompanhar o lançamento do disco, estreiam-no ao vivo esta sexta-feira no Funchal.

