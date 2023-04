Aos 88 anos, o polaco Piotr Dudek anseia pela coroa do windsurfer mais velho do mundo

Aos 88 anos, o reformado polaco Piotr Dudek espera tornar-se oficialmente o windsurfista mais velho do mundo, numa altura em que ainda consegue saborear a batalha contra o vento e as ondas, enquanto leva para a água e ensina as crianças a desfrutar do desporto.



Dudek pratica windsurf há 40 anos e é conhecido pela alcunha de Junior, que os seus amigos lhe arranjaram quando tinha cerca de 80 anos.



“O desafio é aprender a surfar e a controlar os elementos, a natureza, porque é uma luta contra o vento, contra a água, contra uma prancha trémula. Mas, se tudo se junta e se está a surfar, é muito divertido”, disse à Reuters na sua cidade natal de Gdynia, na costa do mar Báltico.



“Pratico windsurf para a saúde e acredito que é a forma perfeita de prolongar a vida de alguém. É um desporto que requer muita aptidão física”, apontou Dudek, que era marinheiro antes de se reformar.



A sua única concessão para envelhecer nestes dias é ficar fora da água quando o vento se torna demasiado forte, evitando qualquer coisa mais do que uma brisa moderada. Mas o facto de poder ser o surfista mais velho do mundo apanhou-o de surpresa.



“Não me apercebi de que era o mais velho, mas fiquei surpreendido por nunca ter conhecido alguém próximo de mim (em idade) na água. E isso fez-me a mim e ao meu amigo pensar em consultar o Livro dos Recordes do Guinness”, disse Dudek, que faz 89 anos na próxima semana.



Dudek confidenciou que precisava de fazer windsurf pelo menos duas vezes nesta Primavera para quebrar o recorde mundial, actualmente detido por um britânico de 86 anos. E espera ser certificado oficialmente quando a notificação testemunhada for enviada para o Guinness.



Enquanto isso não acontece, continua a partilhar a sua paixão com outros. “Gosto de ensinar os outros, especialmente crianças. [Trabalhar com] crianças é muito gratificante, e elas conseguem aprender rapidamente. Tenho um grande grupo de alunos”, contou.