O retrato de Maria, agricultora da Murtosa, deu vitória a Jorge Bacelar nos Agora Awards

O veterinário-fotógrafo volta a conquistar uma distinção, a do júri de uma competição da app Agora. As suas “Ruralidades” podem ser vistas esta sexta na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.

"Isto não são fotografias, são pinturas". A frase é de Maria, uma agricultora de Pardelhas, Murtosa, cujo retrato valeu ao fotógrafo e veterinário Jorge Bacelar mais uma distinção, desta vez a vitória nos Agora Awards, na categoria Retrato. Trata-se de uma "pequena agricultora", curiosamente filha de Silvina, uma das musas de Jorge Bacelar — já a fotografou com uma galinha ao colo, ao lado de um peru, com diferentes frutas e legumes e em pose ao lado de familiares.

Na foto, Maria Henriques, diz o multipremiado fotógrafo à Fugas, "parece uma pessoa mais envelhecida", consequência natural da "vida do campo, que puxa pelas pessoas e dá cabo do corpo e da pele". A fotografia (a escolha de um júri composto por fotógrafos profissionais para a categoria Retrato, que também teve uma vencedora eleita pelo público, Julija Lurina) tem "algo de religiosidade", admite Jorge Bacelar, veterinário de campo há mais de vinte anos. "Parece que entramos noutra dimensão, num mundo mágico".

Foto Foto vencedora da categoria Retrato votada pelo público Julija Lurina

Este momento em especial foi captado na cozinha de Silvina, aproveitando "a luz natural ("uso sempre a luz natural, mágica e única", repete) que entra pela janela e as paredes envelhecidas", elementos que Jorge tanto valoriza. "Parece que estão no vazio estes corpos", comenta.

O prémio, como os retratos que vai coleccionando, dedica-o aos agricultores, que o tratam "como família", pessoas que "trabalham do nascer ao pôr-do-sol e que a vida e o prazer da vida muitas vezes lhes passam ao lado". "É para eles que eu fotografo. É com a alegria deles quando vêm as minhas fotos que me comovo".

Silvina, uma das musas do fotógrafo Jorge Bacelar

Jorge Bacelar vai estar na sexta-feira (21 de Abril), pelas 15h, na Faculdade de Medicina Veterinária em Lisboa a falar do seu projecto Ruralidades, encerrando assim a sua breve passagem da exposição por Lisboa (19-21 de Abril). A mostra segue brevemente para Albergaria-a-Velha, incluída nas comemorações do 25 de Abril. No Cineteatro ALBA permanecerá até ao dia 14 Julho. "[o projecto] Mostrou aos portugueses o mundo rural que muitos achavam que não existia".