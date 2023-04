Remuneração média em Portugal teve aumento acima dos parceiros europeus

Dados do Eurostat concluem que em Portugal a remuneração por hora trabalhada aumentou acima do conjunto da União Europeia em 2022.

A remuneração média por hora trabalhada aumentou 4,5% em Portugal entre 2021 e 2022, ligeiramente acima da evolução registada no resto da Europa. Na União Europeia, a evolução anual foi de 4,4%, para 22,9 euros por hora, e na zona euro de 4%, para 25,5 euros.

Contudo, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Eurostat, Portugal está no grupo dos países com a remuneração média por hora trabalhada mais baixa, tendo passado de 15,4 euros para 16,1 euros por hora.

O gabinete europeu de estatísticas conclui que todos os Estados-membros registaram aumentos, embora de magnitudes diferentes. As subidas mais baixas ocorreram em Itália, Malta e Finlândia (de 2,3%), enquanto as mais altas ocorreram na Lituânia (mais 13,4%), Estónia (mais 8,8%) e Croácia (mais 8,7%).

As actividades que registaram os maiores aumentos anuais foram a extracção mineira (mais 9,6%), as actividades científicas e técnicas (mais 6,4%), o fornecimento de electricidade, gás, vapor e climatização e as actividades financeiras e de seguros (mais 5,6% nos dois casos).

Estes dados dizem respeito a 2022 e incluem o salário base, bónus e subsídios, mas, para 2023, o Governo português, as confederações patronais e a UGT assinaram um acordo para elevar os salários em 5,1%.