Ex-governantes e dirigentes do PS arrasam liderança de Costa e falam de “nepotismo”

No dia em que o PS comemora 50 anos, várias figuras do partido não poupam o secretário-geral, criticando o rumo do partido. Alberto Martins falha jantar de Lisboa.

Em dia de aniversário dos 50 anos do PS, há várias vozes socialistas a criticarem o “nepotismo” que dizem imperar no partido e a liderança protagonizada por António Costa, havendo mesmo quem peça que no próximo congresso haja uma candidatura forte alternativa à do actual secretário-geral.