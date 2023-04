Da Terra a Serralves, festas em família com a liberdade ao peito

Com o 25 de Abril a dar o tom aos próximos dias, a festa faz-se também com memórias de dança, lengalengas, Gigantes Invisíveis e passeios em Sintra.

FESTAS

Dia da Terra

22 de Abril

O Dia Internacional da Mãe Terra motiva comemorações por todo o mundo.

Em Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian contribui com um programa para toda a família, alinhavado entre as 10h e as 19h em torno das temáticas da sustentabilidade e da cidadania global e dedicado a “encorajar todas as gerações a proteger a nossa casa comum”, detalham.

Construir uma mandala gigante, desenhar o jardim, desbravar a mata portuguesa, fazer impressões botânicas, ouvir o canto dos pássaros, conhecer as plantas silvestres, observar a biodiversidade e dançar ao pôr-do-sol são algumas das actividades no cartaz, que põe o pé também fora de portas e vai à Praça do Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica.

A entrada é livre; o alinhamento completo está disponível em gulbenkian.pt/dia-da-terra-23/.

100 Anos do Parque de Serralves - Dias da Memória

21 e 22 de Abril

Em ano de comemoração de centenário, o Parque de Serralves (Porto) convoca o público a partilhar as suas memórias e a ajudar a contar a história do lugar que é um cartão-de-visita da cidade Invicta.

Fotografias, objectos, documentos e outras recordações são bem-vindos neste encontro feito de partilhas que tem chão comum na vivência de espaços como a Alameda dos Liquidambares, o Roseiral, a Quinta, o Treetop Walk ou os bancos do parque, sem esquecer as visitas ao Serralves em Festa, à Festa do Outono ou ao Serralves em Luz.

Sexta e sábado, das 9h às 19h. A entrada é livre, sujeita a inscrição.

7.º Aniversário da Casa da Memória

25 de Abril

Em Guimarães, a Casa da Memória celebra o sétimo aniversário com um programa recheado e aberto a todas as idades.

No cartaz entram visitas orientadas, oficinas, sessões de contos, teatro, música e petiscos, que contribuem não só para o conhecimento das histórias do território, como convidam a mergulhar na cultura e nas tradições locais. É o caso das oficinas, que tanto desafiam a vestir o fato de oleiro e a recriar as cantarinhas dos namorados (às 10h, 15h30 e 18h), como ensinam a imprimir e estampar em tecido (11h e 14h) ou, até, a confeccionar uma regueifa (15h30).

A festa começa às 10h e é de entrada livre. O programa detalhado pode ser consultado aqui.

TEATRO

Pela Ponta do Nariz

23 de Abril

Lengalengas ao desafio, bicharada e “poemas gulosos” são ingredientes essenciais na obra de Luísa Ducla Soares, escritora muito dedicada ao público infantil.

São também essas as linhas que norteiam o espectáculo apontado a crianças dos quatro aos 12 anos e famílias, que tem lugar no Novo Ático do Coliseu Porto Ageas, este domingo, às 10h30. Os bilhetes custam entre 5€ e 10€.

DANÇA

O Silêncio de Saramago

19 a 23 de Abril

Assumindo que “quem conta um conto, acrescenta um mundo”, e com base nos escritos de José Saramago em A Maior Flor do Mundo e O Silêncio da Água, Catarina Câmara apresenta uma peça coreográfica para todas as idades.

Explora os conceitos de fronteira, prazer, medo, convenção e imaginação, e o “desejo de outorgar sentido ao mundo (...) num entrosamento profundo e comprometido com o poder da errância”, explica a sinopse.

No Centro Cultural de Belém (Lisboa), com sessões no sábado, às 15h, e no domingo, às 11h, e bilhetes a 7€ (para escolas nos dias 19, 20 e 21, às 11h e 14h, por 3,50€).

Foto O Silêncio de Saramago DR

OFICINAS

Conta-me Como Foi e Pode Ser

22 a 25 de Abril

Depois da oficina Abril em Construção, Gimba e Beatriz Rodrigues orientam uma actividade que tem como ponto de partida a “partilha de histórias, de dúvidas, de sentimentos” sobre o 25 de Abril de 1974. O trabalho culmina numa “performance/manifestação/arruada” que sairá às ruas no último dia.

A actividade decorre no Teatro Viriato, em Viseu, sábado e domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30; e terça, das 10h30 às 18h30 (neste dia, com almoço incluído). A participação tem um custo associado de 2,50€.

Festejar Abril

22 e 23 de Abril

Em Lisboa, o Museu Bordalo Pinheiro faz a festa aos 49 anos da efeméride com duas actividades.

Cartazes de Abril convida pequenos revolucionários dos seis aos 15 anos a criar cartazes com o ilustrador Mantraste (sábado, das 15h às 17h30, 3€, inscrições em bilheteira@museubordalopinheiro.pt).

As visitas guiadas É Abril, Zé Povinho! partem à descoberta da figura-emblema do povo criada por Rafael Bordalo Pinheiro em 1875 (sábado e domingo, às 11h, para maiores de 16 anos e com entrada gratuita, sujeita a inscrição em servicoeducativo@museubordalopinheiro.pt).

Foto Oficina de cartazes ilustrados DR

Especial 25 de Abril

22 de Abril

Um dia para lembrar Zeca Afonso. É esta a proposta d’A Escola da Noite, de Coimbra, para entrar na festa da Revolução dos Cravos.

Começa no Centro de Artes Visuais, às 11h, com a oficina de ilustração Já Lá Vem o Barco Doido, dinamizada por Ana Biscaia e inspirada pelas músicas do cantautor, e segue para a Sala Brincante da Cena Lusófona, às 15h, onde tem lugar a oficina de música Zeca Afonso - Sabes Quem É?, dirigida por Vânia Couto. Pelo meio, há um almoço no Restaurante O Pátio, musicado por Luís Travassos.

Cada oficina tem um custo de 10€; se incluir almoço, passa a 20€ (com uma oficina) e a 25€ (programa completo).

FESTIVAL

Gigantes Invisíveis - Encontro Literário para os Mais Novos Leitores

25 a 30 de Abril

Literatura e artes dão as mãos neste festival que põe a petizada a folhear o “mundo gigante dos livros”.

Numa organização da Câmara Municipal de Ovar e da estrutura Imaginar do Gigante, a oitava edição da iniciativa assenta arraiais no Parque Ambiental do Buçaquinho, em Esmoriz, e traz teatro, música, dança, encontros com autores, conversas, contos e oficinas. A entrada é livre; o programa completo passa por aqui.

PASSEIOS

Percurso Pedestre da Vila Sassetti

Apresentado pela Parques de Sintra-Monte da Lua como “um dos mais surpreendentes percursos” da Serra de Sintra, o troço reabriu ao público no início do mês, depois das obras de requalificação.

Liga o centro histórico da vila ao Castelo dos Mouros e ao Parque da Pena, atravessando a Vila Sassetti, lugar inspirado nos castelos da Lombardia e composto com um “majestoso jardim”.

O percurso é gratuito e pode ser visitado todos os dias, entre as 10h e as 18h.