Portofino tem áreas “vermelhas”, onde os turistas não podem parar, só andar

Devido ao excesso de turistas, a localidade italiana detectou problemas de fluidez da circulação pedonal e automóvel. As novas regras (com direito a multa) mantêm-se até 15 de Outubro.

O presidente da câmara de Portofino já assinou a portaria que proíbe os turistas de "parar de caminhar" durante o período de Verão em alguns locais da localidade, que o turismo local chama de "riviera ilatiana". O objectivo? "Regular os fluxos turísticos" sem deixar de atrair visitantes.

As regras já entraram em vigor e já foram testadas durante o concorrido fim-de-semana de Páscoa em Portofino, tomado de assalto não apenas por italianos como também por norte-americanos, japoneses e muitos europeus.

Com duas áreas amarelas e outras tantas vermelhas, pretende-se que todos os visitantes possam desfrutar da beleza da região de Tigullio — mas sem demoras —, evitando aglomerações.

Foto Portofino já tem áreas "vermelhas" Turismo de Portofino

A primeira área regulamentada está compreendida entre a Piazza Martiri Olivetta e o cais Umberto I. As restrições estão previstas no horário que vai das 10h30 às 18h. E quem não cumprir as disposições pode ter que pagar uma coima entre 68 e 275 euros.

Como justificação para o conjunto de medidas, o município aponta no passado "problemas de fluidez da circulação pedonal e automóvel", "graves obstáculos e potencial perigo derivados da excessiva densidade de pessoas em relação à superfície disponível" por exemplo num cais "sem barreiras de segurança do lado do mar". As novas regras irão vigorar até 15 de Outubro.

Certo é que, segundo o Corriere della Sera, todos os alojamentos locais, hotéis e restaurantes estão esgotados para o Verão.

O autarca Matteo Viacava explica que a nova disposição visa "permitir que todos os turistas que chegam a Portofino possam aproveitar ao máximo a vila, mas também gerir a sua própria segurança". “Não estamos a limitar o número”, especifica o autarca que já estudava um decreto há algum tempo. A regra é: passeio livre, mas sem parar.