The National com data extra em Lisboa

A banda norte-americana vai dar um terceiro concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 7 de Outubro, onde actuará também no dia anterior. A primeira data é no Porto, a 5.

Devido à acelerada venda de bilhetes, a promotora Everything is New anunciou, esta quarta-feira, mais uma data da banda norte-americana The National em Portugal. Aos concertos na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 5 de Outubro, e a 6 de Outubro no Campo Pequeno, em Lisboa, junta-se uma terceira actuação, também no Campo Pequeno, no dia 7.

Os bilhetes, entre os 40€ e 50€, ficam disponíveis a partir desta sexta-feira, 21 de Abril, às 10h, no site da Everything is New e nos locais habituais.

A banda liderada pelo vocalista Matt Berninger passa mais uma vez por Portugal para apresentar o novo e nono álbum, First Two Pages of Frankenstein, que será lançado no dia 28 de Abril. Produzido pelos próprios, contará com participações de músicos como Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers e Taylor Swift, com quem o grupo já havia colaborado em 2020, em Folklore, disco da cantora e compositora americana editado nesse ano.

Na semana passada, o grupo pôs cá fora o quarto single de First Two Pages of Frankenstein: Your Mind Is Not Your Friend, em parceria com Phoebe Bridgers (o irmão mais novo da cantora e compositora fez o vídeo deste single). A canção foi composta numa altura em que Matt Berninger passava por um período de bloqueio criativo.