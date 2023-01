The National anunciam dois concertos em Portugal

Rui Gaudêncio / The National no Rock in Rio de 2022

A banda norte-americana actua no Porto e em Lisboa, em Outubro, para apresentar o álbum First Two Pages of Frankenstein.

A banda norte-americana The National anunciou o regresso a Portugal, em Outubro de 2023, para apresentar o novo álbum First Two Pages of Frankenstein, com lançamento previsto para 28 de Abril. O grupo de Matt Berninger começará por marcar presença na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 5 de Outubro; o espectáculo é repetido no dia seguinte, 6 de Outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Produzido pelos próprios, o nono álbum dos Nacional inclui 11 canções e conta com a participação de artistas como Taylow Swift e Sufjan Stevens.

Depois de dois álbuns consecutivos e vários anos ocupados de tour, First Two Pages of Frankenstein estava inicialmente parado enquanto o vocalista Matt Berninger navegava “[num] ponto muito escuro onde não conseguia criar letras ou melodias…". "Embora sempre estivéssemos ansiosos cada vez que estávamos a trabalhar num disco, esta foi a primeira vez que parecia que talvez as coisas realmente tivessem chegado ao fim", confessa.

Os bilhetes para os espectáculos em Portugal são postos à venda a partir de 27 de Janeiro, às 10h, nos locais habituais.