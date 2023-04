Quinta na TV: Sombra, D. Dinis e A Odisseia do Lobo

CINEMA

De Olhos Bem Fechados

TVCine Action, 14h05

A derradeira obra de Stanley Kubrick (1928-1999), a partir de uma novela de Arthur Schnitzler. O filme tornou-se um projecto pessoal dos então casados Tom Cruise e Nicole Kidman.

Encarnam um casal que entra em crise quando a mulher revela ter-se sentido atraída por outro homem. O marido decide experienciar a sensualidade e o risco do desejo para além das fronteiras da fidelidade. A mestria de Kubrick é posta em cena num baile de máscaras orgíaco, clímax operático para as deambulações deste homem pelos seus próprios labirintos.

Sibéria

AXN, 15h20

Mais uma colaboração entre o realizador Abel Ferrara e o actor Willem Dafoe, num filme dramático escrito por Ferrara e Christ Zois. Clint, um norte-americano solitário, muda-se para a Sibéria em busca de paz e tranquilidade. Um dia, mete-se num trenó e avança sem destino pela neve. Ao encontrar uma gruta, deixa-se ficar. Ali acaba por fazer uma análise do passado, mergulhando numa intensa jornada interior.

Sombra

RTP1, 22h51

Com realização e argumento de Bruno Gascon, Sombra inspira-se em casos reais – em especial, o de Filomena Teixeira e do seu filho, Rui Pedro, desaparecido em 1998 – para retratar a superação e o amor incondicional de uma mãe que recusa fazer o luto por uma criança que acredita ainda estar viva, quando todos a pressionam a desistir. Os actores Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte e Tomás Alves ocupam os papéis principais.

SÉRIE

Ridley Road

RTP2, 11h56

Inspirada nas acções do Grupo 62, movimento antifascista nascido em Londres nos anos 1960, a minissérie britânica de quatro episódios foca-se numa jovem que, em nome do amor e das suas crenças, deixa tudo para se juntar à causa.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Como era D. Dinis? O que comia? De que morreu? São questões levantadas pelo primeiro estudo forense de um rei português, que levou uma vasta equipa técnica a abrir o túmulo do monarca-poeta – sepultado com a sua espada no Mosteiro de Odivelas –, a estudá-lo por dentro e por fora, e ainda a restaurá-lo. A reportagem O milagre de D. Dinis documenta o processo. É assinada pelo jornalista Armando Seixas Ferreira, com imagem de Nuno Tavares e edição de Luís Vilar.

DOCUMENTÁRIOS

A Odisseia do Lobo

RTP2, 16h02

Vincent Steiger filma a dura e épica viagem de Slava, um jovem lobo solitário que, depois de ser rejeitado pela sua matilha, atravessa grande parte da Europa (mais de 3.600 quilómetros por 11 países, da floresta romena até à costa atlântica) em busca de um lugar onde possa estabelecer-se e constituir a sua própria família. Do documentário transparece a sua extraordinária capacidade de adaptação, mesmo quando se cruza com o ser humano.

Nike’s Big Bet

TVCine Edition, 17h20

Em 2019, quando se encontrava nos Mundiais de atletismo, em Doha, o treinador Alberto Salazar foi suspenso, na sequência de uma investigação da Agência Norte-americana Antidopagem, por instigar os seus atletas ao consumo de substâncias dopantes, em parceria com o médico Jeffrey Brown.

Salazar era o mentor do projecto Oregon, um grupo de treino de alto nível financiado pela Nike, entretanto, interrompido pela marca. O caso é descrito neste documentário escrito e dirigido por Paul Kemp.

Calls From the Inside

ID, 22h

Começa a segunda temporada da série que analisa casos de homicídio à luz do conteúdo de telefonemas protagonizados por reclusos. Mesmo sabendo que as chamadas são gravadas, vão deixando pistas, revelações e até ameaças que, não raras vezes, permitem solucionar crimes e identificar os responsáveis.

12 de Outubro de 1972: O Dia em Que Perdemos o Medo

RTP2, 22h52

Diana Andringa assina este trabalho sobre o impacto do assassinato de José Ribeiro Santos, que marcaria o ímpeto revolucionário estudantil anti-regime. Foi baleado por um agente da PIDE quando participava numa reunião de universitários contra a repressão.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Juventus

SIC, 19h55

Directo. Depois de terem sido derrotados pela Juventus (1-0) na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, em Turim, os “leões” recebem o clube italiano na segunda ronda da eliminatória. O apito está nas mãos do árbitro francês François Letexier.