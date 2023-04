Sem “definição correcta” e legislação nova, será difícil investigar o grupo Wagner

O relatório do Institute for the Study of War (ISW) publicado a 10 de Abril reforçou as suspeitas quanto a crimes de guerra cometidos pelo grupo pró-russo Wagner em Bakhmut, cidade ucraniana na região de Donetsk onde decorrem os principais combates entre forças de Kiev e de Moscovo. Na publicação, o ISW referiu um vídeo no qual é perceptível o crânio de um soldado, alegadamente ucraniano, espetado num espigão.

