Finalistas do Prémio Booker Internacional compõem “lista de uma variedade notável”

O Prémio Booker Internacional revelou esta terça-feira os seis romances finalistas para a sua edição de 2023, de autores provenientes de seis países, quatro continentes e duas línguas nunca antes presentes na “shortlist” do galardão — o catalão e o búlgaro.

Os finalistas são a catalã Eva Baltasar, com Boulder, o búlgaro Georgi Gospodinov, com Time Shelter, a mexicana Guadalupe Nettel por Still Born, a francesa Maryse Condé, com The Gospel According To The New World, o marfinense Armand Gbaka-Brédé (que assina como GauZ'), por Standing Heavy e o sul-coreano Cheon Myeong-kwan, com Whale. São candidatos a um prémio monetário no valor de 56.697 euros (50 mil libras) e o vencedor será conhecido a 23 de Maio. O prémio é dividido em partes iguais entre autor e tradutor.

A selecção foi feita por um júri presidido pela escritora Leïla Slimani e composto pelo escritor Tan Twan Eng, pela crítica Parul Sehgal da revista New Yorker, pelo editor literário do Financial Times, Frederick Studemann, e pelo tradutor Uilleam Blacker.

O anúncio dos nomes, feito esta terça-feira na Feira do Livro de Londres, foi acompanhado pela avaliação de Leïla Slimani dos candidatos ao importante prémio: “É uma lista de uma variedade notável”, obras “muito cool e muito sexy”, disse numa conferência de imprensa online.

“Queríamos que cada livro fosse como um espanto e se erguesse por si só.”

“Há algo de sorrateiro em todos eles”, disse ainda a romancista autora de O País dos Outros (2021). “Estes são livros muito sensuais e onde a questão do corpo é importante; o que é ser e ter um corpo, como se escreve sobre a experiência do corpo.”

Maryse Condé é a pessoa mais velha, aos 89 anos, nomeada para este galardão — distinto do Prémio Booker, sendo o seu braço internacional dedicado a encontrar a melhor obra de ficção internacional traduzida para inglês e publicada no Reino Unido ou Irlanda entre 1 de Maio de 2022 e 30 de Abril de 2023. Condé, talvez o nome mais conhecido desta lista de finalistas, tem editado em Portugal Eu, Tituba, Bruxa... Negra de Salem (ed. Maldoror, 2022) e em Maio será editado À Espera da Subida das Águas (ed. Quetzal).

Eva Baltasar tem traduzido para português Permafrost (ed. Kalandraka, 2021) e Guadalupe Nettel tem editado em Portugal O Corpo em que Nasci (ed. Teodolito, 2012). Cheon Myeong-kwan, Armand Gbaka-Brédé e Georgi Gospodinov não têm obra editada em Portugal.

Boulder, de Eva Baltasar, é descrito como “uma história vibrante do amor entre duas mulheres, explorando a sua relação com o corpo e com a sensualidade e o momento em que a harmonia do amor colapsa. É uma sumptuosa exploração do desejo, iluminada por imagens inventivas e espantosas”, diz o júri. Já sobre o sul-coreano Whale, o júri diz que “é difícil pensar num livro que tenha tido tanta abundância de imaginação”, uma “aventura numa montanha-russa através da história e cultura coreanas, um épico mágico e grotesco sobre vida e morte, liberdade e realização pessoal, peixe seco e tijolos”.

A obra nomeada de Maryse Condé é “um hino ao amor, à irmandade e à luta contra a desigualdade”, que vive num “equilíbrio único entre o estilo simples e sem adornos, uma forma clássica e a imensa ambição do seu tema”. GauZ’ escreve em Standing Heavy, o seu primeiro romance, sobre temas como o racismo e a cultura de consumo de forma “refrescante, por vezes brincalhona”, opina o júri.

Por fim, Time Shelter é avaliado como “inventivo, subversivo e morbidamente cómico” quando toca em temas como a identidade nacional, memória e nostalgia, e Still Born é uma abordagem com “uma força magnética” sobre temas complexos como a maternidade, o corpo, as escolhas em que a amizade entre duas mulheres, Alina e Laura, é “o coração do romance”.

Para trás ficaram os outros nomes que constavam da lista mais longa de finalistas: a norueguesa Vigdis Hjorth e Is Mother Dead; o ucraniano Andrei Kurkov por Jimi Hendrix Live in Lviv; o francês Laurent Mauvignier com The Birthday Party; o alemão Clemens Meyer por While We Were Dreaming; o indiano Perumal Murugan com Pyre; a sueca Amanda Svensson com A System So Magnificent It Is Blinding; e o autor chinês Zou Jingzhi com Ninth Building.

Em 2022, o romance vencedor do prémio foi Tomb of Sand, da indiana Geetanjali Shree, também indisponível em edição portuguesa.