Filipa Reis e João Miller Guerra estão na Quinzena dos Cineastas de Cannes

O anúncio de Légua sucede ao de A Flor do Buriti, da dupla João Salaviza/Renée Nader Messora, na secção Un Certain Regard.

Há outro filme português no programa da 76ª edição do Festival de Cannes (de 16 a 27 de Maio), foi hoje anunciado: trata-se da nova longa-metragem de Filipa Reis e João Miller Guerra, produção de Uma Pedra no Sapato. A dupla está seleccionada para a mais prestigiada das secções paralelas do festival, a Quinzena dos Cineastas, com Légua, filme que na sua colaboração sucede a Djon África (2018).