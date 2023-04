Preparação para exames “não foi descurada pelos professores”, apesar de greves

O terceiro e último período lectivo inicia-se esta segunda-feira e não se adivinha um arranque calmo. Há greves convocadas pela plataforma sindical de nove organizações e também pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), as negociações entre sindicatos e Governo continuam e antecipa-se um chumbo às propostas apresentadas pela tutela. No mesmo dia em que começa um novo período de aulas, termina, por outro lado, o prazo para inscrições nos exames nacionais que darão acesso ao ensino superior. O PÚBLICO questionou três associações de professores para perceber se as paralisações terão influenciado de forma negativa as aprendizagens dos alunos, com foco nas provas finais que se avizinham. A resposta é consensual: não.

