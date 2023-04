Costa e Santos Silva vão homenagear Salgado Zenha, a figura que agora une o que em tempos dividiu

No próximo dia 2 de Maio passam cem anos do nascimento do histórico fundador socialista Salgado Zenha. Esta segunda-feira foi revelado programa do centenário, em Braga.

O centenário de Francisco Salgado Zenha (Braga, 2 de Maio de 1923 – Lisboa, 1 de Novembro de 1993) vai unir em Braga as forças políticas que em tempos o advogado e candidato às Presidenciais de 1986, contra o “irmão” Mário Soares, dividiu. Desde logo, o PS, partido que ajudou a fundar há 50 anos (1973), com as presenças do primeiro-ministro António Costa e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. O programa de celebração junta figuras de todos os quadrantes políticos e inclui uma sessão solene na Assembleia Municipal de Braga, aprovada unanimemente por todos os partidos com assento no Parlamento.