Tropas de elite russas estão a ser dizimadas na Ucrânia, revelam documentos secretos dos EUA

A guerra na Ucrânia está a dizimar as tropas de elite do Serviço Federal de Segurança russo (o FSB, antigo KGB), designadas Spetsnaz, e serão necessários anos para restabelecer as suas unidades militares, segundo concluem relatórios confidenciais dos Estados Unidos a que o The Washington Post teve acesso.

