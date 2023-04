Aljezur vai ser uma festa de plantas

A primeira edição da Festa das Plantas realiza-se de 22 a 25 de Abril no município algarvio, com feira, caminhadas, oficinas e cinema.

Aproveitando a ponte e o feriado de 25 de Abril, com a Primavera em pleno pelos campos fora, a Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur lança este fim-de-semana a primeira edição da Festa das Plantas.

De sábado a terça-feira está previsto um mercado floral, várias oficinas, visitas e caminhadas guiadas, além de sessões de cinema e a exposição de fotografia As Árvores, de João Pedro Costa, em exibição na junta de freguesia de Odeceixe de 21 a 28 de Abril.

Ao longo dos quatro dias do evento, as plantas vão assumir o papel de protagonistas de diversas formas, ora com um foco nas suas “propriedades medicinais”, ora na sua contribuição "para a conservação do ambiente”, nos “usos culinários e doçaria”, ou nos “vários produtos que delas resultam”, enumera a associação.

Em destaque, surgem duas oficinas que se prolongam pelos quatro dias: uma dedicada à cestaria e que integra recolha, preparação e produção de cestos; e outra sobre arquitectura orgânica feita a partir de canas, com o projecto CanyaViva.

A programação estende-se às quatro freguesias do município algarvio e integra ainda uma feira de plantas no sábado, junto ao Passeio da Ribeira de Aljezur, com várias oficinas a decorrer ao longo do dia; visitas guiadas a áreas protegidas do concelho com a Rewilding SW, várias caminhadas temáticas, e sessões de cinema, com exibição de curtas-metragens e documentários.

Todas as actividades são gratuitas (à excepção das oficinas maiores, com participação por donativo, num mínimo de 40€ e 100€, respectivamente). No entanto, as caminhadas e as visitas guiadas têm inscrição obrigatória. Mais informações no site e Facebook da associação.