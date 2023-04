Seis concelhos do distrito de Faro em perigo máximo de incêndio

Os concelhos do distrito de Faro apresentam este domingo um perigo de incêndio rural entre o elevado o máximo, no dia em que se esperam temperaturas acima dos 30 graus Celsius em vários pontos de Portugal continental.

Monchique, Portimão, Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, são os concelhos que apresentam perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Quinze concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre apresentam um perigo muito elevado.

Com excepção da região do litoral norte de Portugal continental, todos os restantes concelhos estão com um perigo entre o moderado e o elevado. Para segunda-feira, o IPMA prevê um agravamento do perigo de incêndio.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil já tinha alertado para o risco muito elevado de incêndio nas regiões Norte, Centro e Algarve nestes dias devido ao tempo quente e seco e avisou que é proibido fazer queimas e queimadas sem autorização.

O IPMA prevê para este domingo no continente uma subida da temperatura máxima, sendo acentuada no litoral Oeste, e ainda vento por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas máximas entre os 22 graus Celsius e os 31 graus Celsius em Setúbal.