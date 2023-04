Sem Costa, Temido é a mais bem colocada para enfrentar Montenegro

Barómetro da Intercampus avalia qual dos potenciais sucessores de Costa está em melhor posição para correr contra Montenegro. Com Costa na liderança, PS está à frente do PSD.

Se as eleições legislativas fossem hoje e se António Costa não fosse o líder do PS era Marta Temido, a ex-ministra da Saúde e deputada socialista, que arrancava o melhor resultado para o PS, ainda assim perdendo para o PSD de Luís Montenegro, revela uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios. Mas este é um cenário com pelo menos dois ses. Mantendo Costa à frente do PS, são os socialistas que saem a ganhar na corrida contra o PSD de Montenegro.

Assim, num cenário em que António Costa não estivesse à frente do PS, Marta Temido teria 37% das intenções de voto, contra 42% de Luís Montenegro.

A sondagem coloca como leque de opções à liderança do PS outros nomes mais falados para o cargo. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, obteria 31% dos votos e Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infra-estruturas - que saiu do Governo na sequência da polémica com o pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da TAP Alexandra Reis, ficaria pelos 27%.

Já Fernando Medina, ministro das Finanças, arrecadaria 22% das intenções de voto neste cenário de ausência de António Costa, e Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente teria 21%.

A sondagem da Intercampus revela ainda que, perante estes potenciais líderes do PS, é com Marta Temido que Luís Montenegro tem menor votação (os tais 42%) e é com Duarte Cordeiro que o resultado do presidente do PSD é mais expressivo, atingindo 46%.

O barómetro de Abril mostra ainda que a percentagem de inquiridos que, perante estas escolhas, não sabe ou não responde é sempre superior a um quinto do total de inquiridos (é de 21% no caso de a escolha ser entre Marta Temido e Luís Montenegro), chegando a 33% quando a opção é entre Luís Montenegro e Duarte Cordeiro.

Esta sondagem compara assim o desempenho do líder do PSD com cada um dos potenciais líderes do PS, mas não analisa qual dos potenciais sucessores de Costa terá melhor resultado na comparação directa entre o lote de sucessores.

Apesar de Montenegro ter melhor resultado que cada um dos potenciais candidatos à liderança, o PSD continua a ficar atrás do PS, com Costa à frente do PS. O partido liderado por António Costa obteve no barómetro de Abril da Intercampus 25,1%, contra 24,1% do PSD. Já olhando apenas para o desempenho dos líderes, numa escala de zero a cinco, Luís Montenegro consegue uma média de 2,8 pontos, contra os 2,6 pontos de média de António Costa.