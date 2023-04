Governo estuda cortar tarifa de carregamento dos veículos eléctricos

O Governo está a estudar a possibilidade de reduzir as tarifas de carregamento dos carros eléctricos para incentivar a compra destes veículos.

“Estamos a analisar se faz mais sentido continuar a apoiar os automóveis ou reduzir a tarifa [de carregamento] de forma significativa, criando um incentivo por via da comparação” com o custo da gasolina e do gasóleo, afirmou o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF.

O Governo irá manter este ano os incentivos à compra de carro eléctrico, mas poderá vir a aplicar “uma lógica de redução da tarifa de electricidade e, futuramente, de hidrogénio nos transportes, em vez de continuar a investir em equipamentos”, adiantou.

Actualmente, o Governo apoia com “cheques”, através do Fundo Ambiental, a compra de veículos eléctricos, num limite de até dez milhões de euros.

No caso de carros eléctricos até 62.500 euros, há um apoio de 4 mil euros, que passa a 6 mil euros se se tratar de uma carrinha.

Aqueles que adquirirem bicicletas motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos eléctricos têm direito a um apoio de até 500 euros (que sobe a 1500 se em causa estiver uma bicicleta de carga eléctrica) e quem comprar um carregador para veículos eléctricos pode receber até 800 euros.

No futuro, as verbas poderão deixar de ser atribuídas por cada veículo comprado e ser canalizadas directamente para as tarifas da mobilidade eléctrica, que são definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de forma a reduzi-las.

Em Janeiro, os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) revelaram o melhor mês de sempre no que toca ao registo de novos carros com bateria eléctrica recarregável (BEV, na sigla inglesa).

Foram matriculados nesse início de ano 2258 ligeiros de passageiros e 165 ligeiros de mercadorias, correspondentes a um aumento em termos homólogos de 134,5% e 57,1%, respectivamente, face ao mesmo mês de 2022.