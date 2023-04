Novas regras adiam abertura de candidaturas ao Porta 65

As novas regras do Porta 65, que aumentam as rendas máximas admitidas e alargam o universo de beneficiários, estão em vigor há mais de três meses, mas o IHRU ainda está a fazer os ajustes necessários.

A adopção das novas regras do Porta 65 Jovem, que vêm flexibilizar o acesso a este programa e tornar o universo de beneficiários mais abrangente, com o aumento das rendas máximas admitidas, está a atrasar a abertura do novo período de candidaturas. O Governo garante que os interessados poderão candidatar-se ao programa de apoio ao arrendamento ainda durante Abril, tal como o previsto, mas só no final do mês.