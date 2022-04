Renda máxima admitida no Porta 65 duplica em Lisboa e no Porto

Desde 2010, os valores máximos de renda admitida no Porta 65 aumentaram 13%. Só entre 2017 e 2021, o valor mediano praticado no mercado de arrendamento aumentou 38%. O Orçamento do Estado procura colmatar esta discrepância.

Ao fim de mais de uma década sem ajustes, as rendas máximas admitidas no programa de apoio ao arrendamento Porta 65 vão ser actualizadas através da compatibilização com os valores definidos no Programa de Arrendamento Acessível. Significa isto que, dependendo da tipologia das casas, a renda máxima admitida no Porta 65 vai passar a ser praticamente o dobro em algumas cidades, Lisboa e Porto incluídas.