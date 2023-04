“Sócrates deve ser convidado” para aniversário do PS, diz João Soares. Partido não reagiu

Filho de Mário Soares e antigo ministro do PS defende que Sócrates deve ser convidado para o aniversário da fundação do partido. Ao PÚBLICO o partido não avançou se vai reconsiderar a decisão.

O Partido Socialista assinala os 50 anos do seu nascimento na próxima semana e para a festa foram convidados todos os antigos dirigentes do partido que se mantêm filiados, requisito que tira Sócrates da lista. João Soares, filho de dois fundadores (Mário Soares e Maria Barroso) e antigo ministro, avançou que discorda da decisão. Questionado pelo PÚBLICO, o PS não adiantou se vai reconsiderar e lançar um convite ao ex-primeiro-ministro.

"José Sócrates fez uma asneira, porque um tipo que foi líder de um partido não se demite do partido", como fez em 2018, admitiu o filho de Mário Soares em entrevista à TSF: "Aí criou uma dificuldade."

No entanto, João Soares é da opinião que, para celebrar as cinco décadas do partido, merecem ser convidados todos aqueles que assumiram a sua liderança: "Acho que todas as pessoas que ocuparam lugares de liderança no PS deviam ser convidadas... José Sócrates deve ser convidado, na minha modesta opinião".

À semelhança do anterior primeiro-ministro, João Soares considera que António José Seguro e Vítor Constâncio, ambos ex secretários-gerais do partido, também devem marcar presença no evento de dia 19. "António José Seguro também não pode ser esquecido. E Vítor Constâncio! No plano pessoal não tenho nada contra Vítor Constâncio, acho só que foi um erro de casting", concluiu.

Na entrevista dada pelo socialista houve espaço para abordar a criação do PS, o crescimento de João Soares no partido e a ética republicana que ainda existe. "A ética republicana existe e é um valor muitíssimo importante. Até faço a justiça de reconhecer que António Costa, que é o actual líder do PS (e que eu não apoiei como candidato à liderança), é um homem que tem perfeita consciência desses valores e não penso que seja complacente com nenhuma violação dos princípios da ética republicana", disse.