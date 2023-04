Fim-de-semana na TV: homem-tigre, mulheres rockers , confissões e Lagos dos Cisnes

CINEMA

Patriots Day - Unidos por Boston

Cinemundo, sábado, 16h35

Dirigido por Peter Berg (que também co-escreve o argumento com Matt Cook e Joshua Zetumer) evoca os eventos de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas artesanais explodiram durante a maratona de Boston. Mark Wahlberg, J. K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon e Michelle Monaghan dão vida às personagens. Patriots Day - Unidos por Boston faz parte de uma sessão dupla dedicada a esse episódio real.

É antecedido, às 14h35, por Stronger - Força de Viver, um drama de David Gordon Green, protagonizado por Jake Gyllenhaal, que se foca num homem que ficou gravemente ferido (ambas as pernas tiveram de ser amputadas) e que conseguiu identificar os autores do ataque, o que levou à captura dos responsáveis. O filme mostra como lidou com a deficiência e o mediatismo súbito, ao mesmo tempo que se tornava um herói nacional.

Logan - The Wolverine

Fox, sábado, 22h30

O envelhecido Wolverine vê-se obrigado a voltar à acção para proteger e treinar uma rapariga mutante (Dafne Keen) que está a ser perseguida. Hugh Jackman regressa ao papel da poderosa e atormentada personagem, e James Mangold à realização.

Um Amor de Perdição

RTP2, sábado, 23h24

Adaptação livre do romance de Camilo Castelo Branco, o segundo filme de Mário Barroso conta a trágica e apaixonante história de Simão, um adolescente solitário, intransigente, narcisista e destrutivo e suicida, que atrai como uma aura fatal todas as pessoas com quem se cruza. Teresa existirá ou será apenas uma aparição, uma imagem na cabeça dele, um pretexto para uma revolta amoral e violenta?

Fade Into Nothing

RTP2, sábado, 00h48

Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman, andou pelo deserto californiano com o realizador Pedro Maia e a fotógrafa Rita Lino. Ao mesmo tempo, ia compondo num quarto de motel as paisagens blues-rock que a viagem entre Los Angeles e o Vale da Morte lhe iam sugerindo, e que ficariam registadas no álbum Misfit (2017). Fade Into Nothing é o lado cinematográfico dessa road trip – ou a antecâmara dessas canções.

Beirute - O Resgate

Cinemundo, domingo, 21h

Escrito por Tony Gilroy e realizado por Brad Anderson, um thriller de espionagem com Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Shea Whigham, Larry Pine e Mark Pellegrino. Passado no Líbano, centra-se num diplomata americano que é reenviado pela CIA para Beirute, dez anos depois de ali ter vivido uma tragédia pessoal.

A Fada do Lar

TVCine Top, domingo, 21h30

Abandonada pelo companheiro, com dois filhos pequenos e dívidas, Vera trabalha num supermercado durante o dia e numa casa de strip à noite. A páginas tantas, agride um cliente. O tribunal obriga-a a fazer serviço comunitário num lar de idosos e é ali, contra todas as expectativas, que encontra um novo propósito.

Com realização de João Maia (Variações), segundo um argumento de André Guerra dos Santos, esta comédia conta com Joana Metrass, Tomás Alves, Cleia Almeida, Márcia Breia, Carmen Santos, Margarida Carpinteiro, Manuel Cavaco, Alfredo Brito, João Lagarto, Dalila Carmo e Sérgio Godinho.

Os Órfãos de Brooklyn

Hollywood, domingo, 1h30

Nova Iorque, 1957. Ao investigar o assassinato do seu amigo e mentor, o detective Lionel Essrog vai parar a um bairro desfavorecido, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros. Com realização e argumento de Edward Norton, que também o protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem.

SÉRIE

As Confissões de Frannie Langton

RTP2, domingo, 22h05

Estreia. A minissérie britânica verte para a televisão o romance de Sara Collins passado no século XIX. Segue Frannie (Karla-Simone Spence), uma escrava trazida de uma plantação jamaicana para servir um casal londrino. Quando os dois são encontrados mortos, ela é acusada dos homicídios.

Frannie não se lembra de nada. Só sabe que não seria capaz de matar a patroa (Sophie Cookson), com quem tinha uma relação amorosa. As peças da trama vão-se juntando ao longo de quatro episódios, debitados ao domingo.

Foto As Confissões de Frannie Langton DR

DOCUMENTÁRIOS

Planeta em Perigo

Odisseia, sábado, 22h30

Da BBC chegam imagens que mostram, no terreno, o impacto que os habitats mais vulneráveis estão a sofrer com o aquecimento global e a intervenção humana. Ao mesmo tempo que descreve as especificidades desses locais, o documentário ensaia o que poderá ser a sua evolução em sete anos, com o apoio de cientistas e ambientalistas.

A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann

TVCine Edition, domingo, 12h50

Minissérie de Yariv Mozer sobre Adolf Eichmann, um dos arquitectos do Holocausto, com base nas 70 horas de entrevista que deu a um jornalista alemão na Argentina, onde viveu dez anos em liberdade, sob identidade falsa, após o final da II Guerra Mundial. Acabaria por ser condenado à morte em 1961.

Foi a escrever sobre o seu julgamento que Hannah Arendt cunhou a expressão “banalidade do mal”, para se referir à forma como o nazi tentou dizer que não era responsável pela tragédia.

Clima Extremo Viral

Odisseia, domingo, 22h32

Sobrevivência, Devastação e Forças da natureza. É com estes episódios que começa a quinta temporada da série que ilustra fenómenos extremos com vídeos que os registaram e que viralizaram online. No próximo domingo, mostra Os olhos da tempestade, Fúria e Fora de Controlo; no seguinte, Em cadeia e Chuva ou ciclone.

Ela É Uma Música

RTP2, domingo, 23h38

“O universo das guitarras amplificadas e do som distorcido é um meio maioritariamente masculino”, lê-se na sinopse. “Mas se escutarmos melhor e com mais atenção, a história é outra”, acrescenta. Realizado por Francisca Marvão e investido em tirar mulheres rockers da sombra, estreou-se em 2019, no festival IndieLisboa. A narrativa inicia-se nos anos 1950 e foca-se em nomes com Lena D’Água, Ana Deus, Xana, Anarchicks ou Savage Ohms.

DANÇA

Swan Lakes

RTP2, sábado, 22h02

Desafiados pelo canadiano Eric Gauthier a proporem novas abordagens ao bailado clássico de Tchaikovsky, três coreógrafos apresentam as suas versões, para serem dançadas pela companhia do primeiro, a Gauthier Dance.

O israelita Hofesh Shechter cria um Lago dos Cisnes colorido e frenético para oito bailarinos, em contraste com o catalão Cayetano Soto, que aposta na precisão de movimentos reptilíneos, em ambiência nocturna. Já o alemão Marco Goecke recorre à música de Björk para dar conta da timidez e agitação dos seus “cisnes” e dá à sua peça o nome de um lago russo, Shara Nur.

Foto O Lago dos Cisnes na versão de Cayetano Soto Jeanette Bak

Betroffenheit

RTP2, sábado, 2h51

A psicologia do trauma conduz o premiado espectáculo co-criado pela coreógrafa Crystal Pite e pelo dramaturgo Jonathon Young. Partem de uma pergunta: como é possível lidar com uma tragédia inefável? Dança, teatro, música e marionetas combinam-se para explorar estados como o choque, o luto ou a redenção. É uma peça crua, emotiva, atordoante e particularmente sensível para Young que, em 2009, perdeu a filha e dois sobrinhos num incêndio.

INFANTIL

Paddington 2 (VP)

Panda, sábado, 13h30

Paul King escreve e realiza esta segunda adaptação ao cinema das aventuras do personagem criado, em 1958, por Michael Bond. O jovem urso-pardo, originário das florestas do Peru, vive agora feliz em Londres, com a sua família adoptiva. Quando decide comprar uma prenda especial para o centenário da sua tia preferida, acaba metido em complicações – incluindo a detenção numa prisão de alta segurança.

Tarzan (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Reinhard Klooss realizou, em 2013, esta adaptação do clássico de Edgar Rice Burroughs em que um rapaz órfão é criado por uma família de gorilas e cresce para se tornar um herói da selva. O momento de confronto com as suas origens acontece quando conhece Jane, uma jovem londrina por quem se apaixona. Na versão portuguesa, as vozes das personagens principais estão entregues a José Fidalgo e Mafalda Luís de Castro.