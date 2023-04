Explosão e incêndio matam 18 mil vacas em quinta no Texas

Animais estavam presos nos currais no momento do incêndio. Comissário da Agricultura diz que este é o incidente mais mortífero na história do estado do Texas.

Cerca de 18 mil vacas morreram numa explosão e consequente incêndio numa quinta no estado do Texas na noite de segunda-feira. Um dos funcionários da quinta familiar sofreu ferimentos graves. O fogo espalhou-se rapidamente pelos currais, local onde estavam presas milhares de vacas preparadas para a ordenha.

Através de comunicado, o comissário de Agricultura do Texas, Sid Miller, confirmou que este é o incidente mais mortífero em quintas no Texas, adiantando que a investigação poderá ser demorada. "A agricultura do Texas sofreu um duro golpe na noite de 10 de Abril", começou por dizer o responsável. O facto de não ter existido perda de vida humana é o único apontamento positivo da tragédia, com Sid Miller a adiantar que "há lições a serem retiradas" deste incidente.

Um dos funcionários da quinta familiar sofreu ferimentos graves na explosão, com as autoridades a acreditarem que a tragédia foi provocada pela ignição acidental de gás metano. Uma avaria de uma das máquinas usadas na quinta terá estado na origem da explosão. O homem foi transportado para o hospital.

Citada pelo USA Today, Allie Granger adiantou que este é o caso mais mortífero numa quinta norte-americana. “No passado, vimos incêndios que vitimaram centenas de vacas de uma vez, mas nunca algo que chegasse sequer perto deste nível de mortalidade”, afirma a responsável do Instituto de Bem-Estar Animal. Antes do incidente desta segunda-feira, um outro incêndio numa quinta em Nova Iorque no ano de 2020 foi responsável pela morte de 400 vacas, número muito inferior ao registado esta quinta-feira.

De acordo com a BBC, ainda não há uma contabilização exacta dos animais mortos, mas Sal Rivera, xerife local, adiantou que a estimativa das autoridades aponta para os 18 mil. Mas o número pode ainda ultrapassar esta previsão, dados os ferimentos de muitos animais. “Algumas [vacas] sobreviveram. Há ainda as que sofreram ferimentos de tal forma graves que vão ter de ser abatidas”, referiu.

Entre 2018 e 2021, quase três milhões de animais morreram em incêndios em quintas nos Estados Unidos. Fotografias publicadas nas redes sociais mostram a dimensão da explosão e incêndio que se seguiu, com uma vasta coluna de fumo negro.