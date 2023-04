NãoPodias sonhar com um curso. Jovens são desafiados a comemorar Abril na Internet

A comissão comemorativa dos 50 anos da revolução lançou um desafio aos jovens. A campanha #NãoPodias quer que as redes sociais sejam usadas para reflectir sobre Abril.

No 49.º aniversário da Revolução dos Cravos, as atenções viram-se para os mais novos. A comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril lançou um desafio aos jovens através das redes sociais, mas não ficou por aqui. Benfica vai acolher o Festival 2504, um evento para comemorar a queda da ditadura e abrir espaço ao debate e reflexão.

Há quase cinco décadas não havia liberdade para votar, viajar livremente ou ter férias pagas. Poucos sabiam ler e escrever e ainda menos eram aqueles que conseguiam (e podiam) frequentar o ensino superior. A lista não fica por aqui e o objectivo da comissão comemorativa do cinquentenário da revolução é sensibilizar as camadas mais jovens, impedindo que a liberdade e os direitos conquistados nas últimas décadas sejam dados por adquiridos.

"Os mais jovens são imprescindíveis" na discussão sobre "os próximos 50 anos de liberdade e democracia", considera a presidente da estrutura, Maria Inácia Rezola. Por isso mesmo, foi criada "uma iniciativa à [sua] medida".

A historiadora refere-se à campanha #NãoPodias, que procura desafiar os jovens "a ser parte activa" nas comemorações. Tendo o foco nas redes sociais, a ideia é que escolham uma das "várias proibições impostas aos portugueses durante a ditadura e partilhem essa informação e as suas reflexões nas plataformas digitais", lê-se no comunicado da comissão.

A forma como a partilha é feita não tem qualquer regra: são válidas fotografias, textos e até vídeos (à semelhança do que o Presidente da República fez). O importante é que a publicação inclua #NãoPodias e #50anos25deAbril na descrição.

Indo além do digital, a comissão vai dinamizar conversas e debates. A primeira iniciativa, no âmbito do Festival 2504, terá lugar em Benfica e é de entrada livre. Entre os dias 22 e 25 de Abril, o Palácio Baldaya vai receber deputados, jornalistas, humoristas e investigadores para falar sobre o voto, a liberdade de expressão e a pertença à Europa.

Ao PÚBLICO, a comissão explica que o Festival será em Benfica porque, além de a freguesia ter muitos jovens, é onde se encontra a exposição sobre Amílcar Cabral. Na próxima semana serão divulgados workshops e concertos que vão completar as comemorações do dia em que se restaurou a liberdade.