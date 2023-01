A revolução de Amílcar Cabral ainda continua nas ruas

Lembram-no em músicas, pintam-no em murais e, por vezes, até no próprio corpo. Nasceram depois da sua morte, mas há uma geração nos arredores de Lisboa que quer seguir a luta de Cabral.

Heidir põe os auriculares nos ouvidos, fecha-se no estúdio Kova M. Concentra-se. Por momentos, só ali está ele com as palavras que um dia escreveu numa rajada de revolta: "Eu sou a revolução que está a chegar a Portugal, porque eu tenho a convicção que teve Amílcar Cabral."