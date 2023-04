Há ratos, infiltrações e contentores há 13 anos no Tribunal de Vila Franca de Xira

Novo tribunal foi alvo de um protocolo há cinco anos, mas ainda não saiu do papel. Obras no “velho” tribunal só depois da conclusão do novo. Presidente da comarca reconhece que não há dignidade.

Há mais de 30 anos que se fala na necessidade de construir um novo tribunal judicial em Vila Franca de Xira. O actual Palácio da Justiça tem quase 60 anos e está desajustado em múltiplos aspectos. Sem espaços suficientes para o volume de processos de uma comarca com 150 mil habitantes, a solução (provisória) foi instalar um conjunto de contentores no átrio descoberto que existia no interior do tribunal. Para proteger a zona foi colocada uma cobertura de fibra de vidro. Mas, passados 13 anos, o improviso mantém-se. Os contentores degradaram-se e o pavimento de madeira também. Por baixo vivem colónias de ratos que, com alguma frequência, correm nas zonas de passagem de utentes e funcionários. Na cobertura acumulam-se dejectos de pombos (cerca de sete toneladas retiradas há dois anos) e as infiltrações de água são notórias, sobretudo nos períodos de chuva forte. Como consequência os pavimentos de madeira estão cheios de humidade e foi necessário vedar o acesso a estes passadiços com fita para evitar quedas graves e outros problemas.