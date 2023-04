Fogo no concelho da Covilhã entrou em fase de resolução

O incêndio que deflagrou nesta quinta-feira no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, entrou em fase de resolução pelas 17h26, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

O incêndio teve início por volta das 13:26, na localidade de Unhais da Serra, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, as chamas atingiram uma zona de eucalipto e de pinhal e não colocaram povoações em perigo.

Pelas 17h50, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno 168 operacionais, 50 viaturas e três meios aéreos.