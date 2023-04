Itália facilita expulsão de requerentes de asilo com decreto de estado de emergência

Com a chegada de 900 pessoas à Sicília nas últimas horas, são já mais de 4000 os que desembarcaram em Itália nos últimos quatro dias. Em resposta ao “aumento excepcional do fluxo de migrantes pelas rotas do Mediterrâneo”, o Governo de direita e extrema-direita de Giorgia Meloni declarou o estado de emergência em todo o país durante seis meses. O objectivo é pressionar Bruxelas e, em simultâneo, mostrar ao eleitorado que a coligação no poder está a agir, depois de ter prometido mão dura para travar as chegadas antes das eleições de Setembro.

