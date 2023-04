Obras do metro cortam por dois meses ligação do Campo Grande à Cidade Universitária

As obras de construção da futura linha circular do metropolitano de Lisboa conhecerão uma importante etapa, durante os próximos três meses, com a conclusão dos trabalhos de edificação dos novos viadutos do Campo Grande. A intervenção, que permitirá estabelecer a conexão entre as actuais linhas verde e amarela, obrigará a um conjunto faseado de intervenções, entre 15 de Abril e 7 de Julho, implicando fortes perturbações no normal funcionamento daquela rede de transportes, apurou o PÚBLICO a partir de informação distribuída internamente pela empresa de transportes.

