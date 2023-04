Em família: do convento ao moinho, com música alta e dança em pontas

PASSEIOS

O Convento dos Capuchos Vivo

14 e 15 de Abril

À boleia da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado no calendário a 18 de Abril, o Convento dos Capuchos, em Sintra, convida para uma experiência singular: “uma viagem no tempo, em ambiente crepuscular e nocturno, durante a qual os frades que habitaram este convento ao longo de quase 300 anos parecem regressar à vida”, dita o comunicado.

Com duração de hora e meia, a visita guiada nocturna leva os participantes à descoberta do lugar, com recriação de cenas do quotidiano da época, e das duas esculturas em terracota do século XVIII, que recentemente regressaram ao percurso expositivo depois dos trabalhos de conservação e restauro. O passeio termina com um “chá reconfortante” e momentos de convívio.

Está disponível em seis horários, entre as 18h e as 21h, e custa 24€, ficando a 10€ para jovens dos seis aos 17 anos e gratuito para menores de seis anos. Mais informações e reservas no site da Parques de Sintra.

FESTAS

Moinhos Abertos

15 e 16 de Abril

Assinalado todos os anos a 7 de Abril, o Dia Nacional dos Moinhos estende a festa aos dias seguintes por meio de visitas gratuitas, demonstrações, degustações, caminhadas e conversas, entre outras actividades. A ideia passa não só por celebrar o figurino, mas também dar a conhecer e preservar as tradições associadas ao património molinológico.

Em Viana do Castelo, estão abertas as portas dos Moinhos de Vento (Carreço), do Moinho de Água do Inácio (Vila de Punhe), do Moinho de Água de Espantar (São Lourenço da Montaria), da Azenha do Maral (Outeiro) e do Moinho de Maré das Azenhas de D. Prior (Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo).

Já em Albergaria, às visitas aos moinhos de Baixo, da Quinta da Ribeira, do Porto de Riba e de São Marcos de Baixo, juntam-se caminhadas e oficinas de pão e de broa.

São apenas dois dos exemplos que fazem parte do programa desenvolvido pela Rede Portuguesa de Moinhos e pelo projecto Etnoideia, com o apoio da Sociedade Internacional de Molinologia (detalhado em www.moinhosdeportugal.org).

Encontro Intercultural Saberes e Sabores

12 a 16 de Abril

Mais de uma dezena de associações responderam à chamada do município do Seixal para celebrar a diversidade cultural e gastronómica do concelho no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, em Corroios.

Nesta que é a 14.ª edição do encontro, estão representados os saberes e os sabores de Angola, Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Paraguai, Venezuela, Cuba, Guiné-Bissau, México e Portugal.

Na montra, além de iguarias típicas como cachupa, calulu, feijoada à brasileira, moamba, peito alto com funge ou cozido de banana com molho de peixe seco, estão alinhados música, dança, teatro, desporto, poesia, ateliês, debates, artesanato e animação infantil. Cartaz detalhado aqui.

TEATRO

Romance do 25 de Abril

15 e 16 de Abril

A companhia Teatromosca faz a leitura encenada do livro Romance do 25 de Abril, escrito por João Pedro Mésseder e ilustrado por Alex Gozblau.

No AMAS - Auditório Municipal António Silva (Cacém), sábado, às 16h, seguido de conversa com o público; e domingo, à mesma hora, acompanhado de transmissão em directo na sala virtual. A entrada em cada sessão custa 7€.

A Cruzada das Crianças

15 a 30 de Abril

A nova produção da Fio d’Azeite - Marionetas do Chão de Oliva adapta o livro homónimo de Afonso Cruz que põe as crianças a reivindicarem um mundo melhor junto dos adultos.

“Acabar com a fome, com a solidão, com os espelhos” e ter corações maiores para albergar as pessoas (especialmente as más, porque “são as que mais precisam”) são algumas das missões da cruzada, encenada por Paula Pedregal.

Para ver ao sábado e domingo, às 16h, na Casa de Teatro de Sintra. Bilhetes a 7,50€.

Uma Ideia de Justiça

19 de Abril

Porque é mais fácil identificar a injustiça do que definir a justiça? “Quem terá posto a definição de justiça dentro de mim?” É com estas questões a pairar que se apresenta a peça escrita por Isabel Minhós Martins, dirigida por Joana Providência e apontada a maiores de seis anos.

Liberdade, equidade, inclusão e diversidade são noções que habitam a narrativa, apresentada como “uma ferramenta de construção da noção de justiça”.

No Teatro Municipal de Bragança, com sessões às 10h30 e às 15h e entrada livre, sujeita a levantamento prévio de bilhete.

Foto Uma Ideia de Justiça DR/TNSJ

MÚSICA

Ainda Mais Alto!

15 a 23 de Abril

Depois de uma primeira versão em tom Mais Alto!, Francisca Cortesão e Sérgio Nascimento põem nas pautas músicas novas para cantar Ainda Mais Alto!.

Sintonizados para celebrar o poder da música, e na companhia dos cúmplices Afonso Cabral, Inês Sousa, Isabel Minhós Martins e João Vaz Silva, chamam os mais novos a reflectir sobre a força das canções nos momentos em que os cidadãos têm de se fazer ouvir.

Para escutar e cantar no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), sábado, às 16h30 e às 18h30, e domingo, às 16h30. A viagem custa 3€.

ACTIVIDADES

Ateliês de Dança: Stravinsky e a Tribo dos Pés para Dentro

15 a 29 de Abril

O convite é dirigido a crianças (dos três aos 12 anos) e famílias e põe os participantes em pontas, para levantar o véu às peças que a Companhia Nacional de Bailado tem alinhadas para esta temporada.

A Sagração da Primavera, composta por Igor Stravinsky, dá o mote a estes ateliês de dança, orientados pela bailarina Sílvia Santos, no Teatro Camões de Lisboa. Acontecem ao sábado e domingo, das 10h30 às 12h e das 15h às 16h30, com entrada livre, sujeita a inscrição prévia.

Lembrete da companhia sobre o dress code: levar meias e roupa confortável (“não é necessário o uso de roupa específica de ballet”, avisam).

Workshop Origami

15 de Abril

Na Casa da Arquitectura de Matosinhos, Joana Dias dinamiza um workshop de manualidades dedicado ao rigor geométrico da arte do origami.

Dirigido a maiores de seis anos, acontece no sábado, entre as 10h e as 12h, e tem um custo associado de 10€ (kit de materiais incluído). Inscrições através do site e do e-mail loja@casadaarquitectura.pt.

Foto Workshop Origami Casa da Arquitectura

Jardins com Arte

15, 22 e 29 de Abril

Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz fornecem o cenário para uma série de workshops de pintura com aguarela.

Concebidos pela arquitecta paisagista Teresa Elias e pela Parques de Sintra para “estimular a observação atenta dos jardins e a expressão artística através da pintura”, e dirigidos a todos os que tenham vontade (com ou sem experiência), estão agendados para os sábados de Abril, às 10h, com duração aproximada de 2h30.

O primeiro é dedicado a Formas e Silhuetas (15 de Abril). Seguem-se Luz e Sombra (a 22) e Jogos de Cor (a 29). Para participar, há que pagar 20€ e levar o material de pintura.