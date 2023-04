Angola avança com a concessão dos corredores ferroviários

A concessão a privados das linhas de caminhos-de-ferro angolanos é a solução para rentabilizar infra-estruturas que são decisivas no transporte de minérios para os portos e no abastecimento do interior. Em entrevista ao PÚBLICO, o ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas de Abreu, diz que depois do Corredor do Lobito, segue-se a concessão de Moçâmedes e, mais tarde, do Corredor de Luanda. Concessões implicam o prolongamento das linhas para a República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia.

