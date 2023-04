Vulcão na Rússia continua em erupção: nuvem de cinzas atinge dez quilómetros

Depois ter entrado em erupção esta terça-feira, o vulcão Shiveluch, localizado na Península de Kamchatka, no Extremo Oeste da Rússia, mantém-se em erupção esta quarta-feira, conforme indicou o Instituto de Vulcanologia e Sismologia da Rússia, citado pela agência Reuters. Com uma nuvem de cinzas de dez quilómetros de altura, as autoridades russas mantiveram o alerta de perigo para as companhias aéreas.

O Shiveluch é um dos vulcões mais activos na Rússia, tendo entrado em erupção pouco depois da meia-noite desta terça-feira. O pico foi registado perto das 6h locais, com uma nuvem de cinzas a chegar então aos 20 quilómetros de altitude.

A nuvem de cinzas que cobriu uma área de 108 quilómetros quadrados, deixando aldeias com montes de poeira vulcânica, nalguns pontos atingindo os oito centímetros de profundidade – um valor que não era registado há 60 anos. Não existem relatos de qualquer vítima.

Cerca de 24 horas depois de o vulcão ter entrado em erupção, um terramoto com magnitude 5,8 na escala de Richter atingiu a costa de Kamchatka, adiantou o mesmo instituto russo. De acordo com os sismologistas, o sismo é uma réplica de um outro sismo registado a 3 de Abril.

O vulcão Shiveluch teve cerca de 60 erupções significativas nos últimos 10.000 anos, a última das quais já em 2007.