A competição 3 Minutos de Tese nasceu na Austrália, na Universidade de Queensland, que patenteou este formato e depois o exportou para muitas outras geografias do planeta com a finalidade de promover as competências dos cientistas na área da comunicação de ciência junto do público dito “leigo”.

A propósito da organização desta iniciativa pela Universidade de Lisboa, que decorre entre Abril e Maio deste ano para os alunos de doutoramento do 3.º e 4.º anos, o PÚBLICO lança também uma iniciativa em paralelo destinada aos estudantes, neste caso dirigida a todos os anos e até ao final de 2023, que estejam a fazer a sua tese de doutoramento naquela universidade.

Vejamos o que é o concurso 3 Minutos de Tese e o que é a iniciativa do PÚBLICO chamada Conta-nos a tua ciência, duas iniciativas de comunicação de ciência e promoção da cultura científica que são distintas, ainda que se interceptem. No Conta-nos a tua ciência, todos os alunos que tenham os seus textos partilhados no PÚBLICO, na secção de Ciência, terão uma assinatura digital do jornal gratuita durante um mês.

3 Minutos de Tese – o que é isso?

É uma competição internacional que incentiva os cientistas a comunicar a investigação que desenvolvem na tese de doutoramento, com um desafio acrescido: têm três minutos para trocar por miúdos o que investigam, para que todos possamos entender bem. Uma tese de doutoramento de 80 mil palavras demoraria nove horas a apresentar, sublinha o site da Universidade de Queensland, onde nasceu a iniciativa. Aqui tudo se resumirá a uns meros três minutos de apresentação oral em que os candidatos explicam a importância da investigação a um público não especializado. Com clareza, rigor científico e de forma atractiva.

Como nasceu a ideia dos 3 Minutos de Tese?

A competição Três Minutos de Tese – ou 3MT, do inglês Three Minute Thesis – já leva mais de uma década de existência. Nasceu em 2008 na Austrália, quando o estado de Queensland atravessava uma seca bastante severa. Para poupar água, os habitantes foram encorajados a cronometrar o tempo do duche e, como se conta no site da Universidade de Queensland, muitas pessoas utilizaram um temporizador de cozinha marcando um máximo de três minutos. Alan Lawson, professor emérito da Universidade de Queensland, “juntou dois mais dois e a ideia da competição 3MT nascia”.

A primeira edição do concurso é ainda de 2008. Em 2009 e 2010, alargou-se já a outras universidades da Austrália e da Nova Zelândia. Hoje, os Três Minutos de Tese são organizados por mais de 900 universidades de mais de 85 países, incluindo Portugal, que está representado pelas universidades de Coimbra e do Porto e este ano, pela primeira vez, também pela de Lisboa.

A quem se destina a iniciativa da Universidade de Lisboa? Como concorrer?

Na iniciativa que a Universidade de Lisboa está a organizar, e de que o PÚBLICO é parceiro, a competição 3 Minutos de Tese dirige-se aos alunos de doutoramento do 3.º e 4.º anos. As candidaturas estão abertas até 17 de Abril de 2023, que é já a próxima segunda-feira.

Nesta primeira fase, até 17 de Abril, os alunos de doutoramento a partir do 3.º ano têm de preencher um formulário, submeter um vídeo de três minutos de apresentação oral da tese (português ou inglês) e com um único diapositivo. Os candidatos participarão numa formação em comunicação de ciência, entre 26 a 28 de Abril.

O júri irá seleccionar 12 finalistas, até 15 de Maio. Os critérios de selecção são a compreensão e clareza do conteúdo científico, o envolvimento do público e a forma de comunicação. Segue-se a segunda, e última, fase: os 12 finalistas participarão na final do concurso a 25 de Maio, com uma apresentação oral perante o júri e o público. Para mais informações, o email 3MT@reitoria.ulisboa.pt está disponível.

Quais são os prémios dos 3 Minutos de Tese?

Os três primeiros classificados receberão um prémio. Ao vencedor estão destinados 5000 euros, enquanto o segundo classificado ganhará 2000 euros e o terceiro terá 1000 euros.

E o que é o Conta-nos a tua ciência?

A ideia desta iniciativa é que o universo de todos os alunos de doutoramento da Universidade de Lisboa, de todos os anos, partilhe com os leitores do PÚBLICO um pequeno texto sobre a investigação científica que estão a fazer. É um texto de divulgação científica, pelo que se destina a um público não especializado, com o objectivo de disseminar o conhecimento científico pela sociedade. O desafio é que os cientistas saltem os muros da academia, aproximando-se ainda mais da sociedade.

O texto deverá ter 3000 caracteres, no máximo (espaços incluídos), sendo acompanhado de uma fotografia do estudante de doutoramento e pelo menos uma ou duas imagens relativas à investigação científica em questão. Os participantes devem enviar o texto e imagens directamente para este email da Universidade de Lisboa: empreender@reitoria.ulisboa.pt​.

Ganha-se alguma coisa ao participar no Conta-nos a tua ciência?

Sim, ganha-se alguma coisa. Quem participar nesta iniciativa de divulgação científica terá direito a uma assinatura digital do PÚBLICO durante um mês. O Conta-nos a tua ciência manter-se-á, pelo menos para já, até ao final do ano de 2023.