IL rejeita “colar” sessão de Lula ao 25 de Abril e ameaça deixar um só deputado

A Iniciativa Liberal (IL) rejeita que a sessão de boas vindas ao Presidente do Brasil seja no mesmo dia em que decorre o plenário de comemorações do 25 de Abril e ameaça que, caso seja esta a opção, só estará presente no hemiciclo o líder da bancada, Rodrigo Saraiva.

A posição foi transmitida esta terça-feira aos jornalistas, no Parlamento, na véspera da conferência de líderes que deverá detalhar a organização e a data da sessão de boas vindas ao Presidente do Brasil.

“Por respeito ao povo brasileiro e pela dignidade das instituições, se a sessão ocorrer no dia 25 de Abril, antes ou depois da nossa sessão, isso é uma instrumentalização da data do 25 de Abril pelo que a IL só estará representada institucionalmente”, afirmou Rodrigo Saraiva, referindo que apenas estará o próprio na bancada e que os restantes sete deputados estarão ausentes (incluindo o líder do partido, Rui Rocha).

“Se houver uma insistência em colar a sessão de boas vindas à sessão do 25 de Abril é assim que vamos gerir”, sublinhou.

O líder da bancada da IL disse que o partido reconhece um “histórico de combate pela liberdade e contra a ditadura” a Lula da Silva, mas lembrou que no actual momento de guerra na Ucrânia o Presidente do Brasil “não tem estado do lado certo da História”.

Questionado sobre o que fará a IL caso Lula da Silva esteja presente na sessão do 25 de Abril (sem intervir), Rodrigo Saraiva referiu que o Presidente do Brasil estará “como convidado”, tal como outros, e “vai ouvir a declaração da IL que será sobre o tema da liberdade”.

Depois de polémica em torno da participação de Lula da Silva na sessão do 25 de Abril, a conferência de líderes decidiu que o chefe de Estado seria acolhido no Parlamento numa outra sessão de boas-vindas, separada das comemorações da revolução de Abril. Lula da Silva estará em Portugal entre 22 e 25 deste mês.