Discurso de Lula da Silva no 25 de Abril? Esquerda diz sim e direita diz não

Esquerda e direita dividem-se quanto à possibilidade de o Presidente do Brasil discursar nas cerimónias oficiais do 25 de Abril na Assembleia da República. Se Bloco de Esquerda e PCP vêem essa hipótese com bons olhos, PSD e Chega não querem que Lula da Silva discurse no Parlamento durante as comemorações da revolução.