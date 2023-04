Este emblema da Força Aérea de Taiwan com o Winnie the Pooh uma crítica à China

É o novo episódio da tensão entre China e Taiwan: um emblema utilizado pela força aérea com uma caricatura do presidente chinês, que aparece como Winnie the Pooh.

É um fenómeno viral em Taiwan. Tanto os civis quanto os militares das Forças Aéreas estão a comprar emblemas que mostram um urso negro Formosan a esmurrar Winnie the Pooh — que aqui representa o Presidente da China, Xi Jinping. Trata-se de um símbolo da resistência aos exercícios de guerra chineses — que os taiwaneses usam com orgulho.

No sábado, dia 8 de Abril, começaram os três dias de exercícios militares da China ao largo de Taiwan. Começaram um dia depois de a Presidente da ilha, Tsai Ing-wen, regressar de uma breve visita oficial aos Estados Unidos, onde se encontrou com o porta-voz da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, à revelia dos avisos de Pequim.

Há muito tempo que os censores chineses têm na mira as representações de Winnie the Pooh — criadas pelo autor britânico A.A. Milne — e os memes na internet que comparam o urso fictício ao Presidente da China.

Alec Hsu, que concebeu o emblema, vende-o na sua loja desde o ano passado, mas registou um pico nas encomendas depois de a agência noticiosa militar de Taiwan ter publicado uma foto de um piloto que estava a inspeccionar um caça com o desenho no braço.

"Queria aumentar a moral das nossas tropas através da concepção deste emblema", disse Hsu, que é dono da Loja Wings Fan Goods. Hsu disse ter aumentado as encomendas para dar resposta ao aumento da procura.

“Scramble!”

O emblema mostra um urso negro furioso que empunha a bandeira de Taiwan enquanto dá um murro a Winnie the Pooh, com o slogan "Scramble!" escrito por baixo. Esta é uma expressão técnica dos pilotos das forças aéreas. É usada quando há uma intercepção por outra aeronave e significa que terão mobilizar rapidamente. Ganha uma nova importância com o aumento da frequência de exercícios e envio de aviões chineses para as zonas de defesa aérea taiwanesas ao longo dos três últimos anos.

O urso negro Formosan, um animal em vias de extinção, é visto como um símbolo da identidade taiwanesa. Antigamente, Taiwan era conhecido internacionalmente como Formosa, por causa desta espécie.

"Onde é que podemos obter um emblema como este? Está garantido que será dos mais vendidos", escreveu a embaixada de Taiwan nos Estados Unidos num tweet na segunda-feira, dia 10 de Abril.

Fonte das Forças Aéreas de Taiwan disse à Reuters que embora não "encoraje" os seus membros a usar o emblema, que não faz parte do seu uniforme, irá "manter uma atitude aberta" a qualquer coisa que aumente a moral.

A China reivindica Taiwan, governado democraticamente como um território autónomo, e não exclui a possibilidade de tomar a ilha pela força. O governo de Tsai rejeita as reivindicações de soberania da China, dizendo que só o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro.

Alec Hsu coloca os adesivos dentro de sacos de plástico individuais na sua loja em Taiwan REUTERS/Carlos Garcia Rawlins REUTERS/Carlos Garcia Rawlins REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Fotogaleria Alec Hsu coloca os adesivos dentro de sacos de plástico individuais na sua loja em Taiwan REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Embora o emblema do Winnie the Pooh não possa ser reproduzido pelos meios de comunicação social chineses, Pequim tem publicado vários vídeos e comentários sobre os seus exercícios em Taiwan.

O People's Liberation Army Eastern Theatre Command, a unidade chinesa que estaria na linha da frente de qualquer acção militar contra Taiwan, publicou um vídeo na segunda-feira, dia 10 de Abril, onde se viam algumas partes do exercício, ao som de uma música alegre. O vídeo visou um público taiwanês, uma vez que foram usados caracteres chineses tradicionais, ainda utilizados em Taiwan, mas já não na China continental.