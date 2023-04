Kim Kardashian vai ser estrela da nova temporada de American Horror Story

A estrela de reality shows Kim Kardashian está de volta à ficção, na próxima temporada da série de antologia da rede FX American Horror Story, anunciou, nesta segunda-feira, o co-criador Ryan Murphy.

Kardashian será co-protagonista com Emma Roberts na vindoura 12.ª temporada, que se baseia num próximo livro chamado Delicate Condition.

O romance, previsto chegar aos escaparates em Agosto, é descrito em anúncios online como um “thriller que acompanha uma mulher convencida de que uma figura sinistra irá fazer de tudo para garantir que a sua gravidez nunca aconteça”. A autora, Andrea Bartz, chama-lhe uma “actualização feminista de A Semente do Diabo”, o filme de terror assinado por Roman Polanski, em 1968.

De acordo com Ryan Murphy, nesta história foi criado “um papel divertido, elegante e aterrador”, pensado especialmente para Kim.

Kim Kardashian tornou-se um fenómeno de cultura pop graças ao programa Keeping Up with the Kardashians, que esteve no ar entre 2007 e 2021.