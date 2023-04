Hilary Swank anuncia nascimento de gémeos e garante que “não foi fácil”

Actriz foi mãe aos 48 anos, tendo sido acusada de ocultar o método da concepção. No entanto, a produção de mais do que um óvulo torna-se mais provável numa fase tardia do ciclo reprodutivo.

Hilary Swank recorreu ao Instagram para anunciar o nascimento dos seus gémeos, um rapaz e uma rapariga. “Não foi fácil”, admite a actriz na legenda a uma imagem em que surge de costas com os dois bebés nos braços, acrescentado que “valeu a pena”.

A estrela duplamente oscarizada, com os filmes Os Rapazes Não Choram, de 2000, e Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos, de 2005, tinha anunciado a gravidez, em Outubro, no programa de televisão Good Morning America. Casada, desde 2018, com o empresário Philip Schneider, Swank manifestou-se “abençoada” quando revelou estar à espera não de um, mas de dois bebés. “É uma bênção, é um absoluto milagre, é inacreditável", desabafou.

Na altura, a actriz, de 48 anos, disse que não contava com uma gravidez de gémeos, justificando a ocorrência com o facto de na família do marido haver um historial de gravidezes múltiplas. No entanto, a hereditariedade, que dá origem a gémeos dizigóticos — uma mulher ovula duas vezes ao mesmo tempo e os dois ovócitos são fecundados por espermatozóides diferentes, originando irmãos tão diferentes entre si como os de gravidezes distintas —, é manifestada apenas nas mulheres. Ou seja, uma filha de Schneider poderia herdar o gene que determina a ovulação dupla, mas o marido de Swank não pode ter qualquer responsabilidade numa gravidez gemelar.

A narrativa de Swank foi amplamente criticada, inclusive por médicos, que a culparam por induzir em erro milhares de mulheres, levadas a crer que, mesmo depois de uma determinada idade, poderiam viver uma gravidez sem problemas e sem intervenção médica. Mais: a actriz foi acusada de ter recorrido a uma fertilização in vitro (FIV), com óvulos doados, o que poderia justificar os gémeos.

No entanto, estudos clínicos esclarecem que no período reprodutivo, à medida que se envelhece, há uma forte probabilidade de libertar mais do que um óvulo por mês. Ou seja, apesar de se tratar de um caso raro, é possível que a gravidez gemelar de Hilary Swank seja simplesmente fruto de um acaso. Recentemente, a actriz brasileira Cláudia Raia ficou grávida aos 55 anos, numa altura em que confessou julgar já estar em menopausa. O bebé, um menino, nasceu no início de Fevereiro.

Seja como for, a actriz norte-americana optou por desvalorizar os comentários negativos, não se coibindo de viver com alegria o momento e exibindo sempre que possível a sua barriga de grávida.

A caixa de comentários à publicação depressa se encheu de felicitações dos milhares de fãs, mas também de muitas estrelas de Hollywood, como as colegas de profissão Viola Davis, Lindsay Lohan ou Kate Hudson.