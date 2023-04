Fábricas, oficinas, minas, salinas e muito turismo industrial para descobrir

À Descoberta do Turismo Industrial. Até 16 de Abril, são mais de 170 experiências de norte a sul do país e Açores. O objectivo é dar a conhecer os locais associados à indústria viva e ao património industrial de Portugal.

A programação deste ano conta com visitas ao Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim (Açores), à Mina do Lousal (Grândola), às Salinas de Rio Maior (Rio Maior), às Fábricas de Conservas de Peixe (Lagoa, Matosinhos) e à Indústria Vidreira (Marinha Grande).

Mas a agenda inclui centenas de actividades para toda a família em pontos históricos. Nos Açores, a visita e degustação do Chá Gorreana. No Algarve vão acontecer visitas a salinas e experiências mineiras, em Águeda haverá visita guiada ao berço das bicicletas, na Covilhã, percursos e experiências na Rota da Lã, no Entroncamento a magia dos comboios é razão para experimentar o simulador de condução ferroviária. Ílhavo abre as portas da oficina de olaria; a previsão do tempo é pretexto para conhecer o Radar Meteorológico de Arouca, o workshop de fotografia para descobrir o património industrial de São João da Madeira e, na melhor tradição da ourivesaria portuguesa, Gondomar promete uma experiência única através da sua Rota da Filigrana.

Talha dourada e fábrica de cadeiras para descobrir Paredes

A marcenaria tradicional, a talha e o dourador, o torneiro, o cadeireiro e a arte de empalhar. São muitos ofícios que Paredes tem para mostrar. O município associa-se pela primeira vez à agenda nacional À Descoberta do Turismo Industrial, que entre os dias 10 e 16 de Abril vai dinamizar, na segunda edição, centenas de experiências, por todo o país, com o objectivo de dar a conhecer os locais associados à indústria viva e ao património industrial de Portugal.

Em Paredes, são promovidas diversas visitas guiadas nas cidades de Lordelo, Gandra e Rebordosa: uma oficina da talha, uma igreja, uma serração de madeira, ao CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e do Mobiliário e à fábrica de cadeiras Fenabel.

Foto A Fábrica de cadeiras Fenabel DR

Estes roteiros foram já estreados na 1.ª edição do Festival de Artes em Madeira de Paredes (FAMP) realizado de 24 de Setembro a 9 de Outubro do ano passado.

A divulgação do saber fazer do território de Paredes contribui para a criação de uma oferta mais diversificada e sustentável, respondendo a novas tendências da procura turística. Além de enriquecerem a experiência dos visitantes, estas actividades contribuem ainda para a economia dos produtores locais", lê-se em comunicado do município de Paredes.

As visitas guiadas começam no dia 12. Entre as 14h e as 17h, em Rebordosa, Gandra, "Da Oficina à Arte Sacra" dá-nos a conhecer a marcenaria tradicional e, simultaneamente, a talha, mostrando aos visitantes como funciona uma oficina, tipos de madeira, técnicas, ferramentas e linguagem associadas ao ofício. No final, os participantes são convidados a experimentar trabalhar na madeira. Na oficina do senhor Fialho estará também um dourador, que irá explicar o processo final de colocação da folha dourada nos trabalhos. A visita terminará na igreja de Gandra, onde a talha dourada está muito bem representada.

Foto A oficina da talha DR

No dia seguinte, à mesma hora, a visita "Do Tronco à Cadeira" faz-nos recuar no tempo até ao início do trabalho da madeira em Paredes, altura em que as cadeiras eram dos produtos mais produzidos no território. O circuito dará a conhecer algumas especificidades de cada arte, destacando curiosidades e particularidades de cada ofício, dando relevo à figura da cadeireira, que tanto contribui para o desenvolvimento desta actividade no concelho. Será ainda possível visitar uma serração de madeira e conhecer o ofício do torneiro, do cadeireiro e a arte de empalhar.

Para o dia 14 ficam reservadas as visitas guiadas às instalações do CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e do Mobiliário e à empresa de cadeiras Fenabel, onde os visitantes terão oportunidade de conhecer todo o processo produtivo, desde a tábua de madeira até ao produto final.

As inscrições para as visitas podem ser feitas no e-mail do Turismo de Paredes.