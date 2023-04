Planos de desenvolvimento pessoal com mais impacto na recuperação de aprendizagens

Novo relatório de monitorização do plano de recuperação das aprendizagens destaca planos de desenvolvimento pessoal e fomento da leitura como tendo maior impacto. Já as artes estão na mó de baixo.

É uma das “inovações” que vieram no rasto da pandemia e que as escolas apresentam agora como uma das medidas que tem tido mais impacto na recuperação das aprendizagens. Chamam-lhe “planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário” (PDPSC), fazem parte do chamado Plano 21/23 Escola+ e ocupam um lugar de destaque no terceiro relatório de monitorização, que foi agora publicado pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).