Na última década, ensino do espanhol perdeu terreno em benefício do francês

Nenhum país europeu estabelece como língua estrangeira obrigatória o espanhol em pelo menos um grau de ensino e essa é uma das explicações apontadas pela rede europeia de informação sobre educação, Eurydice, para menos alunos estudarem este idioma, na circunstância de existirem outras línguas obrigatórias para além do inglês, que domina em toda a linha.

A quebra em 5,3% na proporção de estudantes da disciplina de espanhol foi, aliás, uma das tendências observadas em Portugal entre 2013 e 2020. Essa descida ocorreu no 3.º ciclo do ensino básico, ao mesmo tempo que cresceu em 7,9% a proporção de alunos a aprender francês.

Ao longo desses oito anos, o francês também ganhou peso em Espanha, enquanto em Chipre o espanhol perdeu em importância relativa, à semelhança do que aconteceu em Portugal.

"O espanhol só é a segunda língua estrangeira mais frequentada em cinco dos 21 países estudados", nota o relatório, que traça um retrato do ensino das línguas nas escolas dos países europeus, numa edição já de 2023.

Este estudo da rede Eurydice, da Comissão Europeia, intitulado Key Data on Teaching Languages at School in Europe, constata que as autoridades da área da Educação, na maioria dos países europeus, colocam menos ênfase na aprendizagem do espanhol do que na do inglês, francês e alemão.

O documento de 178 páginas nota que apenas dois países (Suécia e Noruega) exigem que todos os estabelecimentos de ensino, em graus específicos de ensino, "proporcionem aos alunos a oportunidade de estudarem o espanhol".

Ainda assim, e em países onde o inglês, o alemão e o francês não lhe tiram espaço enquanto línguas estrangeiras (por serem o idioma nacional), o espanhol mantém o estatuto de segunda língua estrangeira predominante em países como a Irlanda (nos últimos anos do básico), na Alemanha (no secundário), e nos 2.º e 3.º ciclo do básico, bem como no secundário, na França, Suécia e Noruega.

Em 2020, nos países da União Europeia, a disciplina de espanhol, como segunda língua estrangeira, era frequentada por cerca de 18% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do básico e do secundário.

Na União Europeia, o francês como segunda língua estrangeira continua a ser a mais frequentada no ensino primário (com 5,5% de alunos) e no 3.º ciclo do ensino básico, onde 30,6% dos estudantes estudam o idioma. É uma disciplina requisitada também no ensino secundário, com 18,9% dos alunos da União Europeia, que frequentam este ciclo, a aprenderem-na (depois do alemão, apenas neste grau de ensino).

Poucas línguas estrangeiras

No ensino secundário, só Portugal tem mais de 30% dos alunos que não frequentam uma língua estrangeira, refere o relatório, que explica que esta percentagem é calculada com base no total de alunos neste grau de ensino no ano de referência para este estudo (2020).

Por outro lado, como que a confirmar a relativa menor importância dada ao ensino das línguas estrangeiros, Portugal e a Grécia têm menos de 10% dos seus alunos no ensino secundário a aprender duas ou mais línguas estrangeiras, ao contrário de outros países onde essa percentagem é superior.

Sem surpresas, em quase todos os países europeus, o inglês continua a ser a língua estrangeira mais frequentada pelos alunos do ensino primário, básico e secundário. Em 2020, o inglês, como língua estrangeira, estava a ser ensinado a mais de 90% dos alunos em pelo menos um ciclo de ensino (no primário, em qualquer um dos três ciclos do básico ou no secundário) em praticamente toda a União Europeia.

Já no ensino secundário, é o alemão que assume essa importância de segunda língua estrangeira mais frequentada, tendo um quinto dos estudantes (20%) escolhido aprendê-la. Portugal está entre os países onde ele é menos aprendido, à semelhança do que acontece em Espanha, Chipre e Itália, na comunidade francófona da Bélgica e na Finlândia. Em qualquer um destes países, menos de 10% dos alunos escolhe o alemão em qualquer um dos ciclos de ensino.