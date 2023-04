Leiria satisfeita com inclusão de Monte Real no estudo localização do aeroporto

A Câmara Municipal de Leiria manifestou este sábado “grande satisfação” pela inclusão da Base Aérea de Monte Real no estudo para a localização do novo aeroporto de Lisboa, que está a ser realizado pela Comissão Técnica Independente (CTI), como o PÚBLICO noticiou.

“Esta notícia vem dar-nos ainda mais alento para continuarmos a lutar para que Monte Real possa vir a ter aviação civil, um investimento que, consideramos, vai ter um efeito multiplicador e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento da Região Centro”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes (PS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia de Leiria considerou que esta decisão resultou de diligências efectuadas por Gonçalo Lopes no início de Fevereiro, junto da CTI.

Estas diligências vieram reforçar o conteúdo de uma carta enviada ao primeiro-ministro, em Outubro do ano passado, na sequência da apresentação do Projecto de Alta Velocidade Ferroviária, que contempla uma Estação em Leiria.

Segundo a autarquia leiriense, o documento enviado à CTI no início de Fevereiro vinca que Leiria, ao ser contemplada com uma paragem da Alta Velocidade, fica a apenas a 40 minutos de Lisboa e a 50 do Porto.

“A Base de Monte Real passa a reunir condições para ser encarada numa dupla perspectiva: por um lado, como opção de localização do futuro aeroporto, ou, por outro, como base de dimensão regional, especialmente vocacionada para assegurar serviço aeroportuário à Região Centro, actualmente a única região do país sem aeroporto, registando uma crescente procura internacional”, referiu.

Perante este novo contexto, no documento é sublinhado que “Leiria poderá dar um contributo para a resolução do estrangulamento que Portugal regista neste momento no que diz respeito à capacidade aeroportuária, configurando Monte Real uma alternativa de implementação em prazo mais curto que as alternativas até agora conhecidas”.

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, tem vindo a defender a abertura da Base Aérea de Monte Real ao tráfego civil, “uma pretensão antiga de amplo consenso nesta região”.

Gonçalo Lopes tem igualmente defendido que “o futuro aeroporto deve localizar-se a norte do rio Tejo, sendo que uma escolha a sul do Tejo deixaria uma imensa região [entre os rios Tejo e Douro] desprovida de um aeroporto que alimente a mais que justa ambição de crescimento, desenvolvimento e abertura ao mundo da população aqui residente”.

A Sul do Tejo encontram-se 1.980.199 residentes, correspondentes a 19% da população nacional, enquanto a norte residem 7.877.394 pessoas, o que corresponde a 76% da população.