Da educação à tecnologia, as PSuperior Talks estão de volta

As PSuperior Talks estão de volta para promover uma série de debates junto da comunidade de estudantes do Ensino Superior. Depois da pandemia, em que as conferências foram exclusivamente transmitidas pelos canais de vídeo do PÚBLICO e do YouTube, a edição deste ano regressará ao formato presencial. Cumprindo um dos objectivos principais do PSuperior, o programa de literacia mediática que junta o PÚBLICO e uma rede de mecenas, a nova ronda de conversas volta às universidades nacionais.

O modelo de organização destes debates resulta de um encontro entre o PÚBLICO e os parceiros que apoiam o programa de literacia mediática – a seguradora Fidelidade, a Google, a Porto Editora, a Media Brands, a NTT Data, a Fundação José Neves, a Fuel, a Fundação Eugénio de Almeida e a Fundação Inatel.

A quarta edição das PSuperior Talks estreia-se a 11 de Abril, no Pólo Zero da Universidade do Porto, às 14h30. O tema em discussão é “o papel da educação digital na inclusão”, que reflecte de alguma forma a crescente importância das plataformas digitais no quotidiano das escolas. Os impactos desta incorporação de tecnologia no processo educativo ao nível da inclusão social ou no combate à discriminação serão ângulos prioritários desta sessão, que será moderada pelo director adjunto do jornal David Pontes e contará com as presenças de Rui Pacheco, director da Escola Virtual, António José Paiva, professor do Agrupamento de Escolas do Freixo, Sílvia Couvaneiro, professora universitária, e Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto.

As PSuperior Talks permanecerão no Porto na semana seguinte, desta vez na Faculdade de Engenharia. No dia 18, o debate é sobre “a tecnologia no combate à desinformação”.

No dia 2 de Maio, a discussão volta a ter por base a tecnologia, mas agora para a cruzar com “os desafios da comunicação e do marketing”, numa conferência a acontecer na Universidade Europeia.

A 9 de Maio, na Escola de Medicina da Universidade do Minho, a tecnologia estará uma vez mais presente nos debates para avaliar os “desafios da inteligência artificial” nas tecnologias de saúde. As próximas conferências serão anunciadas em breve.