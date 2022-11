Há cinco mil assinaturas digitais grátis do PÚBLICO para universitários

Parceria com empresas permite oferecer milhares de assinaturas a finalistas de licenciatura, mestrado ou mestrado integrado de diversas instituições. Verifica se o teu curso é elegível.

Na quarta edição do PSuperior há cinco mil assinaturas digitais do PÚBLICO para oferecer a estudantes universitários. A Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data, Fundação José Neves, Fuel, Fundação Eugénio de Almeida e a Fundação Inatel, parceiras do PÚBLICO, escolheram um conjunto de universidades cujos alunos estão elegíveis para concorrer.

O processo é simples: basta aceder à página de assinaturas do PSuperior, verificar se a universidade que frequentas faz parte do lote das eleitas e, posteriormente, indicar o curso, o número de estudante e anexar o comprovativo de matrícula. As assinaturas são atribuídas por ordem de chegada — por isso, talvez queiras apressar-te —, e destinam-se aos finalistas de licenciatura, mestrado e mestrado integrado.

Este ano, estão contemplados diversos cursos das universidades dos Açores, Algarve, Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Évora, Nova de Lisboa, Minho, Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro, Madeira, Aberta, Lisboa, Católica, entre muitas outras, que podes consultar aqui.

O PSuperior quer desenvolver os hábitos de leitura de jornais, promover a literacia mediática e contribuir para uma cidadania mais esclarecida.

Um inquérito de satisfação feito aos estudantes que beneficiaram de uma assinatura gratuita na terceira edição do projecto mostrou que 78% disseram ter sido capazes de detectar fake news com mais facilidade depois de se terem tornado assinantes do PÚBLICO.

Se a tua universidade ou curso não está contemplado, podes consultar outras soluções aqui. Se já não és estudante, podes ver as modalidades disponíveis aqui.