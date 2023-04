Pinheiro-bravo terá declínio nos próximos 50 anos por causa de incêndios e alterações climáticas

Actualmente, a área da floresta de pinheiro-bravo representa 22% da floresta portuguesa. Com as alterações climáticas, o caso pode mudar de figura.

A área do pinheiro-bravo em Portugal terá uma redução moderada nos próximos 50 anos devido às alterações climáticas, indicou um estudo de investigadores do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) divulgado na quinta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o IPCB referiu que o estudo "Qual o impacto das alterações climáticas no pinheiro-bravo em Portugal?", da autoria de investigadores e docentes do IPCB e publicado na revista científica internacional Forests, indicou que, actualmente, a área da floresta de pinheiro-bravo representa 22% da floresta portuguesa.

"O pinheiro-bravo já foi a espécie mais representativa da floresta portuguesa. No entanto, ao longo dos últimos 50 anos (1965-2015), a floresta de pinheiro-bravo foi intensamente afectada pelos incêndios florestais e pelo nemátodo".

Segundo os investigadores, "a sustentabilidade desta floresta é preocupante", devido aos cenários futuros de mudanças climáticas que antecipam um aumento na frequência e severidade dos incêndios florestais e uma ampla perda do potencial produtivo da espécie.

Neste estudo realizou-se a modelação espacial da distribuição do pinheiro-bravo em Portugal, para o presente e em cenários de alterações climáticas futuros (2070).

Os mapas produzidos pelos docentes e investigadores do IPCB são ferramentas de suporte à decisão para o planeamento do reflorestamento e da gestão florestal, de forma a obter paisagens mais resistentes ao fogo e com maior biodiversidade, melhorando a multifuncionalidade e produtividade dos ecossistemas florestais.

O trabalho foi realizado pela equipa do projecto CULTIVAR, constituída pelos docentes Cristina Alegria, Paulo Fernandez e Maria Margarida Ribeiro, e as investigadoras Alice Maria Almeida e Natália Roque.

O financiamento do projecto esteve a cargo da Fundação para a Ciência e do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, através do Programa Operacional Regional Centro 2020, Portugal 2020 e a União Europeia, projecto CULTIVAR.