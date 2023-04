Alexandra Reis podia ter renunciado “sem contrapartida” da TAP se Governo quisesse

A ex-administradora da TAP Alexandra Reis disse esta quarta-feira que, se o Governo tivesse aceitado a sua disponibilidade para renunciar ao lugar de gestora na companhia aérea, demonstrada através de um e-mail com data de 29 de Dezembro de 2021, o teria feito "sem contrapartida". Na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Reis revelou ainda que depois de sair, o secretário de Estado do Tesouro na altura, Miguel Cruz, se mostrou "francamente surpreendido".

Ouvida pelos deputados da comissão parlamentar de inquérito um dia depois de ser ouvida a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, a antiga gestora da empresa pública começou a audiência revelando que ainda não teve feedback da TAP sobre o valor exacto a devolver da indemnização. A Inspecção-Geral de Finanças adiantou um valor bruto de devolução, superior a 450 mil euros, mas Alexandra Reis aguarda ainda para conhecer o valor líquido.

No plano político, a gestora informou os deputados que já depois de fechado o acordo de saída, a 4 de Fevereiro de 2022, enviou uma mensagem a apresentar cumprimentos para o então ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e os secretários de Estado das Infra-estruturas e Comunicações, Hugo Mendes, e do Tesouro, Miguel Cruz. Mensagem que foi enviada a "6 ou 7 de Fevereiro". Recebeu de volta dois telefonemas – de Hugo Mendes e de Miguel Cruz.

"Quando falei com o secretário de Estado do Tesouro, ele pareceu-me francamente surpreendido com a minha saída. Muito surpreendido com a minha saída", afirmou Alexandra Reis, acrescentando que o secretário de Estado Hugo Mendes "não estava surpreendido".

Além disso, Reis deu ainda nota de não ter informação sobre o conhecimento informal do Ministério das Finanças da ida da gestora para a Navegação Aérea – a NAV –, a empresa com que gere o espaço aéreo nacional. Depois de sair da TAP, a gestora foi para a NAV em Julho de 2022. Mais tarde, em Dezembro, tomou posse como secretária de Estado do Tesouro a convite do ministro das Finanças, Fernando Medina, com quem teve uma conversa em que a TAP ficou de fora, contou.

Mais tarde, na mesma audição, foi questionada sobre um e-mail que enviou a 29 de Dezembro de 2021 para Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Miguel Cruz, no qual colocou o lugar à disposição na sequência da mudança accionista da empresa. Ao deputado do PS Hugo Costa, Alexandra Reis informou que na altura entendeu que devia enviar aquela comunicação e que, "se na altura o senhor ministro ou um dos senhores secretários de Estado [lhe] tivesse dito que preferia que tivesse renunciado, teria renunciado sem contrapartida". Um pouco depois, repetiu esta ideia ao deputado do PSD Paulo Rios Oliveira.

A gestora não teve resposta ao e-mail, e acabou por sair a 4 de Fevereiro, depois de fechar um acordo com a TAP que previa o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros.