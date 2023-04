Vale tudo para controlar danos políticos na TAP

Quando o chanceler alemão Otto von Bismark comparou a política às salsichas para advertir que o melhor mesmo é não saber como são feitas, devia estar a pensar em qualquer coisa muito parecida com as revelações da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, em curso na Assembleia da República. Sobre a gestão negligente da companhia, sobre a história da indemnização, sobre as irresponsabilidades políticas de ministros e secretários de Estado, ficámos a saber um pouco mais. Sobre a natureza do poder do Governo sustentado numa maioria, estamos a aprender imenso. Aprendemos, por exemplo, que este Governo não olha a meios para salvar a pele.

